F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

A Fórmula 1 terá uma configuração diferente no software das unidades de potência caso o GP de Singapura seja disputado sob chuva. A decisão foi tomada pela FIA após a investigação sobre a falha que afetou os carros antes da largada do GP do Bahrein, realizado em Sepang, na Malásia. A entidade também confirmou uma nova atualização do sistema para o GP dos Estados Unidos.

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O problema aconteceu em uma situação específica de funcionamento dos motores. Em determinados setores do circuito, o software já reduzia a potência em 250 kW quando os carros estavam em baixa rotação, mas alguns monopostos sofreram uma perda maior do que a prevista. Segundo a investigação, essa potência adicional não poderia ser recuperada enquanto o carro permanecesse naquele trecho da pista.

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A falha provocou uma situação inédita em Sepang e obrigou a FIA a interromper o procedimento de largada. Depois de identificar o problema, as equipes receberam orientações técnicas e instalaram uma configuração corrigida antes da corrida. A solução permitiu que o GP do Bahrein fosse realizado com segurança após a longa espera provocada pela combinação entre chuva e problemas nas unidades de potência.

FIA admite dificuldade para testar o sistema

Além da correção imediata, a investigação apontou uma fragilidade no processo de validação. A FIA reconheceu que as oportunidades para testar softwares específicos para condições de chuva são limitadas e recomendou a criação de novas medidas para tornar os sistemas mais robustos.

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A entidade pretende trabalhar com equipes, fabricantes de unidades de potência e o fornecedor da unidade de controle eletrônico padronizada para ampliar os testes e os mecanismos de verificação. A ideia é melhorar o processo de validação antes que novas configurações sejam utilizadas em condições semelhantes.

A FIA também esclareceu que o software não havia sido colocado nos carros sem qualquer preparação. Antes da implementação, foram realizadas simulações para validar o pacote. O sistema ainda passou por testes em operação real durante os TL1 dos GPs da Bélgica e da Holanda.

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Singapura terá configuração de Sepang se chover

A primeira consequência prática da investigação será vista já neste fim de semana. Caso a previsão indique condições de chuva semelhantes às encontradas em Sepang, a configuração utilizada após a correção do problema será aplicada novamente no GP de Singapura.

Uma nova versão do software para condições molhadas, por outro lado, está prevista para o GP dos Estados Unidos, agendado para o dia 25 de outubro. A atualização faz parte do processo de revisão iniciado após o episódio na Malásia.

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A FIA afirmou ainda que a atuação conjunta entre federação, equipes e fabricantes permitiu identificar e corrigir o problema durante a interrupção do GP do Bahrein. Para a entidade, o episódio reforçou a necessidade de aprimorar os testes de um componente que tem participação cada vez maior no gerenciamento das unidades de potência da Fórmula 1.