Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Bortoleto explica rotina de adaptação ao fuso de Singapura ao lado de Norris

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 15:29
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Quem pensa que o desafio do piloto começa só quando ele vai para a pista está, de certa forma, bem equivocado. Embora os fãs acompanhem principalmente os treinos e corridas, a ação começa dias antes, dentro da academia e da garagem. A mudança de lugar é um grande fator também, principalmente em etapas distantes do fuso horário da Europa, como o GP de Singapura neste fim de semana.

➡️ Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo da F1

O horário, inclusive, é um diferencial importante para as atividades em Marina Bay, que se encerram com uma corrida noturna. Para se adaptar ao cronograma, os pilotos precisam manter uma rotina diferente daquela adotada normalmente durante a temporada e preparar o corpo para estar no auge justamente durante a noite.

continua após a publicidade

— Não é fácil ficar acordado até as 3 horas da manhã, porque, no final das contas, não é só ficar acordado, mas também estar com o seu corpo acostumado, funcionando 100% nos horários da corrida, que começa às 8 da noite e acaba às 10 da noite. Então, se a gente fizer nossa rotina em um horário local, digamos que nesse horário já daria sono. Por isso que todo mundo praticamente muda para o horário europeu.

Mas, afinal, por que a corrida é tão tarde? A explicação é simples e pode ser dividida em dois fatores: um econômico e outro relacionado às condições do local. A prova é realizada em um horário que favorece a audiência europeia, enquanto a disputa durante a noite também ajuda a evitar as temperaturas mais altas de Singapura. Mesmo assim, o calor e a umidade continuam sendo fatores importantes para os pilotos durante o fim de semana.

continua após a publicidade

Por isso, a preparação física ganha ainda mais importância em Marina Bay. Além de adaptar o sono ao horário da corrida, os pilotos precisam lidar com uma pista exigente e com condições climáticas que aumentam o desgaste ao longo da prova. Bortoleto, inclusive, contou que aproveitou os dias anteriores à etapa para realizar atividades físicas ao lado de Lando Norris, atual campeão mundial.

— A gente jogou bastante padel nesses dias e outras atividades legais também. Aí eu estava zoando com ele porque a gente estava junto esses dias, aí ele não parava de dar risada. Então é engraçado fazer as entrevistas (da FIA) com ele. A gente estava fazendo bastante esporte, até para se acostumar com o clima daqui, que é muito quente e úmido. Então, toda preparação ajuda, principalmente porque a gente sabe que a corrida vai ser dura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bortoleto aposta em evolução da Audi

A preparação fora da pista não é a única preocupação do brasileiro. Gabriel Bortoleto chega a Singapura pela segunda vez na carreira, esperando que as características do circuito favoreçam o carro da Audi, principalmente nos trechos de baixa e média velocidade.

Nas últimas etapas, o brasileiro destacou que a equipe conseguiu evoluir o comportamento do monoposto nas curvas, mas ainda enfrenta dificuldades relacionadas à unidade de potência. Em Singapura, portanto, o desempenho do motor será uma das principais incógnitas antes dos primeiros treinos.

continua após a publicidade

Apesar das limitações, Bortoleto reforçou a necessidade de paciência com o projeto da Audi. A equipe está em seu primeiro ano na Fórmula 1 e ainda trabalha na construção de uma estrutura capaz de disputar regularmente as primeiras posições. O desenvolvimento apresentado até agora, porém, mostra que o caminho escolhido tem dado resultados.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Charles Leclerc e Oscar Piastri se protegem, embaixo do guarda-chuva, da forte chuva do GP do Bahrein

Fórmula 1

F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

Há 2 horas
Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Hamilton busca quinta vitória na F1 e recorde de Vettel em Singapura

Há 4 horas
Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Fórmula 1

Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo da F1

Há 1 dia
Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Fórmula 1

Alonso se aproxima de retorno de categoria fora da Fórmula 1

Há 2 dias
George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica

Fórmula 1

George Russell será punido e largará do fim do grid no GP de Singapura

Há 2 dias
Valterri Bottas pedala até o GP de Singapura da F1 2026

Fórmula 1

Bottas pedala mais de 300 km até GP da Singapura de F1

Há 2 dias
Mais LANCE!
Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

GP de São Paulo ganha protagonismo e pode coroar campeão da F1

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Após GP do Bahrein, Max Verstappen se afasta de Ayrton Senna em recorde da F1

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP de Singapura da Fórmula 1

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

Felipe Massa e Pipo comemoram vitória na prova endurance da Porsche Carrera Cup Rookie

Felipe Massa e filho vencem juntos pela primeira vez: 'Muito especial'

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Max Verstappen (Red Bull) - GP da Malásia

Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein

Max Verstappen vence o GP do Bahrein

Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1