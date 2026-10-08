Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Quem pensa que o desafio do piloto começa só quando ele vai para a pista está, de certa forma, bem equivocado. Embora os fãs acompanhem principalmente os treinos e corridas, a ação começa dias antes, dentro da academia e da garagem. A mudança de lugar é um grande fator também, principalmente em etapas distantes do fuso horário da Europa, como o GP de Singapura neste fim de semana.

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O horário, inclusive, é um diferencial importante para as atividades em Marina Bay, que se encerram com uma corrida noturna. Para se adaptar ao cronograma, os pilotos precisam manter uma rotina diferente daquela adotada normalmente durante a temporada e preparar o corpo para estar no auge justamente durante a noite.

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— Não é fácil ficar acordado até as 3 horas da manhã, porque, no final das contas, não é só ficar acordado, mas também estar com o seu corpo acostumado, funcionando 100% nos horários da corrida, que começa às 8 da noite e acaba às 10 da noite. Então, se a gente fizer nossa rotina em um horário local, digamos que nesse horário já daria sono. Por isso que todo mundo praticamente muda para o horário europeu.

Mas, afinal, por que a corrida é tão tarde? A explicação é simples e pode ser dividida em dois fatores: um econômico e outro relacionado às condições do local. A prova é realizada em um horário que favorece a audiência europeia, enquanto a disputa durante a noite também ajuda a evitar as temperaturas mais altas de Singapura. Mesmo assim, o calor e a umidade continuam sendo fatores importantes para os pilotos durante o fim de semana.

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Por isso, a preparação física ganha ainda mais importância em Marina Bay. Além de adaptar o sono ao horário da corrida, os pilotos precisam lidar com uma pista exigente e com condições climáticas que aumentam o desgaste ao longo da prova. Bortoleto, inclusive, contou que aproveitou os dias anteriores à etapa para realizar atividades físicas ao lado de Lando Norris, atual campeão mundial.

— A gente jogou bastante padel nesses dias e outras atividades legais também. Aí eu estava zoando com ele porque a gente estava junto esses dias, aí ele não parava de dar risada. Então é engraçado fazer as entrevistas (da FIA) com ele. A gente estava fazendo bastante esporte, até para se acostumar com o clima daqui, que é muito quente e úmido. Então, toda preparação ajuda, principalmente porque a gente sabe que a corrida vai ser dura.

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Bortoleto aposta em evolução da Audi

A preparação fora da pista não é a única preocupação do brasileiro. Gabriel Bortoleto chega a Singapura pela segunda vez na carreira, esperando que as características do circuito favoreçam o carro da Audi, principalmente nos trechos de baixa e média velocidade.

Nas últimas etapas, o brasileiro destacou que a equipe conseguiu evoluir o comportamento do monoposto nas curvas, mas ainda enfrenta dificuldades relacionadas à unidade de potência. Em Singapura, portanto, o desempenho do motor será uma das principais incógnitas antes dos primeiros treinos.

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Apesar das limitações, Bortoleto reforçou a necessidade de paciência com o projeto da Audi. A equipe está em seu primeiro ano na Fórmula 1 e ainda trabalha na construção de uma estrutura capaz de disputar regularmente as primeiras posições. O desenvolvimento apresentado até agora, porém, mostra que o caminho escolhido tem dado resultados.