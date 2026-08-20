Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Verstappen esteve 'mais perto de aposentadoria do que de nova equipe' na F1

Renovação de contrato do piloto com a Red Bull foi anunciada nesta quinta (20)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/08/2026 10:54
Favorite o Lance! no Google
O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa no Circuito de Zandvoort
O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa no Circuito de Zandvoort (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

O anúncio da permanência de Max Verstappen na Red Bull, feito nesta quinta-feira (20), ganhou os holofotes no cenário da Fórmula 1 (F1). Durante entrevista coletiva em Zandvoort, palco da próxima etapa da categoria, o tetracampeão comentou os rumores de aposentadoria e mudança de equipe.

➡️F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

➡️GP da Holanda: saiba horário e programação da próxima etapa da F1 2026

Enquanto a Red Bull vinha sofrendo dificuldades para conswguir vitórias ao longo da temporada, o nome de Verstappen foi especulado nas rivais, incluindo a Mercedes. Até então, o piloto tinha vínculo com a equipe até 2028, com cláusula de rescisão antecipada em caso de mau desempenho. Porém, Max garantiu que era mais provavel ele deixar a Fórmula 1 do que as cores da equipe taurina, onde construiu sua trajetória vitoriosa.

continua após a publicidade

— Estava mais perto de me aposentar do que de mudar de equipe. Gosto daqui, e seria uma história fantástica ser contratado pela Red Bull e terminar a carreira em uma única equipe. Não sinto necessidade de mudar só por mudar, e não preciso pilotar um carro de outra cor. Minha cor favorita é azul, então isso ajuda - declarou.

O tetracampeão foi um dos críticos mais incisivos às mudanças no regulamento da temporada e não escondeu a frustração pelo próprio desempenho em 2026. No auge da crise, chegou a avisar ao chefe da Red Bull, Laurent Mekis, que já tinha planos de aposentadoria.

continua após a publicidade

— Devo dizer que, depois das primeiras corridas, disse ao Laurent: "Não venha me fazer perguntas sobre o futuro porque eu nem sei se quero ficar". Mas, honestamente, sempre mantivemos tudo muito aberto. Adoro corridas e tive muitas conversas boas com a F1, mas também com a FIA. De minha parte, também me adaptei. Aceitei a situação em que todos nos encontramos e estou tentando tirar o melhor proveito dela. Com o contrato que assinei, isso abre novamente as portas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa antes do GP da Holanda
O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa antes do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

F1 retorna com GP da Holanda

Para a segunda metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Holanda durante os dias 21 a 23 de agosto. A prova é realizada no tradicional circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa do calendário.

continua após a publicidade

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO
🏎️ Treino Livre - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 11h30 (de Brasília)

SÁBADO, 22 DE AGOSTO
🏎️ Sprint - 07h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 23 DE AGOSTO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull

Fórmula 1

F1: Verstappen encerra rumores e renova com a Red Bull

Há 1 hora
À esquerda, Isabella Bernardini posa para foto com o namorado Gabriel Bortoleto, à direita, piloto de Fórmula 1

Fórmula 1

Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias

Há 14 horas
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Fórmula 1

F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

Há 18 horas
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Fórmula 1

Rafa Câmara está perto de estrear em etapa da F1 2026

Há 18 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida'

Há 19 horas
Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1

Há 23 horas
Mais LANCE!
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Piloto da Red Bull será substituido na F1 durante GP da Holanda

Alexander Albon durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Fórmula 1 anuncia renovação de Alex Albon para temporada de 2027

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Bortoleto analisa 'instabilidade' da F1 para o GP da Holanda

Yuki Tsunoda, da RB, durante treinoem Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

F1: piloto da Red Bull negocia migrar para Indy, diz site

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

F1 confirma Max Verstappen em 2027, mas 'ignora' Gabriel Bortoleto

George Russell participa de coletiva após a vitória da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

F1: Russell revela sequelas físicas de GP em Sakhir; entenda

Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026

GP da Holanda: saiba horário e programação da próxima etapa da F1 2026

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Antonelli imita Verstappen e corre com nome falso durante pausa da F1

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Bortoleto comenta rumores sobre Sainz e futuro na Audi

Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Bortoleto já estava nos planos da Audi antes da chegada à F1

Max Verstappen e a filha, Lily

Verstappen celebra a família após o nascimento da filha Lily

Allan McNish, chefe da Audi na Fórmula 1, olha para o lado de braços cruzados

Chefe da Audi relembra teste em McLaren com Senna: 'Parâmetro'

Max Verstappen segura capacete personalizado para o GP da Holanda de Fórmula 1 2026

Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; veja