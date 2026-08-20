Verstappen esteve 'mais perto de aposentadoria do que de nova equipe' na F1 Renovação de contrato do piloto com a Red Bull foi anunciada nesta quinta (20)

O anúncio da permanência de Max Verstappen na Red Bull, feito nesta quinta-feira (20), ganhou os holofotes no cenário da Fórmula 1 (F1). Durante entrevista coletiva em Zandvoort, palco da próxima etapa da categoria, o tetracampeão comentou os rumores de aposentadoria e mudança de equipe.

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Enquanto a Red Bull vinha sofrendo dificuldades para conswguir vitórias ao longo da temporada, o nome de Verstappen foi especulado nas rivais, incluindo a Mercedes. Até então, o piloto tinha vínculo com a equipe até 2028, com cláusula de rescisão antecipada em caso de mau desempenho. Porém, Max garantiu que era mais provavel ele deixar a Fórmula 1 do que as cores da equipe taurina, onde construiu sua trajetória vitoriosa.

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— Estava mais perto de me aposentar do que de mudar de equipe. Gosto daqui, e seria uma história fantástica ser contratado pela Red Bull e terminar a carreira em uma única equipe. Não sinto necessidade de mudar só por mudar, e não preciso pilotar um carro de outra cor. Minha cor favorita é azul, então isso ajuda - declarou.

O tetracampeão foi um dos críticos mais incisivos às mudanças no regulamento da temporada e não escondeu a frustração pelo próprio desempenho em 2026. No auge da crise, chegou a avisar ao chefe da Red Bull, Laurent Mekis, que já tinha planos de aposentadoria.

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— Devo dizer que, depois das primeiras corridas, disse ao Laurent: "Não venha me fazer perguntas sobre o futuro porque eu nem sei se quero ficar". Mas, honestamente, sempre mantivemos tudo muito aberto. Adoro corridas e tive muitas conversas boas com a F1, mas também com a FIA. De minha parte, também me adaptei. Aceitei a situação em que todos nos encontramos e estou tentando tirar o melhor proveito dela. Com o contrato que assinei, isso abre novamente as portas.

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O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa antes do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

F1 retorna com GP da Holanda

Para a segunda metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Holanda durante os dias 21 a 23 de agosto. A prova é realizada no tradicional circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa do calendário.

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SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO

🏎️ Treino Livre - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 11h30 (de Brasília)

SÁBADO, 22 DE AGOSTO

🏎️ Sprint - 07h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 23 DE AGOSTO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

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