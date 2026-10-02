Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncio

A saída de Esteban Ocon da Haas ao fim da temporada de 2026 abriu a última vaga oficialmente disponível no grid da Fórmula 1 para 2027. Desde então, Rafael Câmara ganhou ainda mais força como candidato ao posto, principalmente após os testes realizados com carros da categoria e a boa campanha na Fórmula 2.

Mesmo com o cenário favorável ao brasileiro, a Haas ainda não confirmou quem ocupará o assento ao lado de Oliver Bearman no próximo campeonato. A equipe, inclusive, sinalizou após o anúncio da saída de Ocon que não faria novos comunicados sobre sua dupla neste momento.

continua após a publicidade

A espera pelo anúncio não significa que Câmara esteja fora dos planos. Pelo contrário. O pernambucano reúne fatores que o colocam entre os principais nomes avaliados pela equipe. A questão é que a Haas tem margem para esperar antes de definir sua escolha.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Por que o anúncio ainda não aconteceu?

A Haas é, neste momento, a única equipe com uma vaga aberta para a temporada de 2027. Com isso, o time americano ganhou tempo e poder de negociação para analisar diferentes possibilidades antes de fechar o contrato.

continua após a publicidade

A situação também mudou com a confirmação de Fernando Alonso na Aston Martin para o próximo ano. A permanência do espanhol eliminou uma das possíveis movimentações que poderiam alterar o mercado de pilotos da F1. Com a maior parte do grid definida, a Haas pode avaliar os nomes disponíveis sem a necessidade de acelerar a decisão.

Rafael Câmara ganhou pontos nos testes

Um dos principais argumentos a favor do brasileiro foi seu desempenho nos testes realizados ao longo da temporada. Câmara teve a oportunidade de guiar carros de Fórmula 1 e chamou atenção pelo ritmo apresentado diante de outros candidatos.

continua após a publicidade

Além disso, o piloto vem disputando o título da Fórmula 2 e acumulou resultados importantes na reta final da temporada. A combinação entre experiência nos testes e desempenho na categoria de acesso aumentou sua força na disputa pela vaga.

Outro ponto relevante é a ligação com a Ferrari. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde 2021, enquanto a Haas utiliza unidades de potência e outros componentes da montadora italiana.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Câmara crava estar pronto para chegar à F1 em 2027

Rafael Câmara venceu duas etapas da Fórmula 2 em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @formula2)

Haas ainda analisa outras possibilidades

Apesar da posição de destaque de Câmara, a equipe americana não está limitada a um único candidato. Ao longo do processo, a Haas também avaliou pilotos ligados a outros programas de desenvolvimento.

Leonardo Fornaroli, da academia da McLaren, foi um dos nomes testados. Rio Hirakawa, apoiado pela Toyota, também aparece entre as alternativas consideradas. A variedade de candidatos explica parte da cautela da equipe antes de oficializar o segundo piloto.

continua após a publicidade

A Haas também pode levar em conta possíveis acordos comerciais e técnicos nas negociações. Por isso, a escolha não depende exclusivamente do desempenho apresentado na pista.

Ferrari pode ajudar a definir o futuro

A relação entre Câmara e Ferrari é um dos elementos que podem favorecer o brasileiro. Além de fazer parte da academia da montadora, ele poderia chegar à Haas dentro de uma parceria que já existe entre as duas equipes.

continua após a publicidade

A equipe americana também ainda possui espaço dentro do teto orçamentário, o que amplia as possibilidades de negociação para a próxima temporada. Nesse contexto, a definição do piloto pode envolver diferentes aspectos além do contrato esportivo.