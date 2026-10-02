F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com Bortoleto
Britânico recebeu advertência por atitude no segundo treino livre do GP do Bahrein
Lewis Hamilton foi protagonista de um incidente no Treino Livre 2 do GP do Bahrein nesta sexta-feira (2). O heptacampeão bloqueou Gabriel Bortoleto e atrapalhou a volta rápida do brasileiro. Pela atitude, Hamilton recebeu apenas uma advertência, enquanto a Ferrari foi multada em 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil).
Durante a segunda metade da sessão no Circuito de Sepang, Hamilton acabou atrapalhando Bortoleto na aproximação da curva 9. Com o espelho retrovisor direito danificado, o britânico foi alcançado pelo brasileiro em alta velocidade, superior a 150 km/h, obrigando Bortoleto a fazer um desvio para evitar o carro da Ferrari.
No momento, o brasileiro se irritou e expressou a indignação pela atitude de Hamilton pelo rádio: "Mas que p… esse cara está fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando". Já o heptacampeão, por sua vez, relatou à Ferrari que não conseguia enxergar seu retrovisor direito.
O episódio foi registrado pela direção da prova, que, posteriormente, decidiu advertir o britânico e multar a Ferrari em 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil). Os comissários concluíram que o incidente foi provocado pela diferença significativa de velocidade do piloto britânico.
➡️ Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'
Bortoleto também foi atrapalhado por Lindblad
Pouco depois, Bortoleto passou por outra situação complicada, desta vez envolvendo Arvid Lindblad, da Racing Bulls. Os dois estavam próximos na pista quando o brasileiro precisou mudar sua trajetória para evitar uma aproximação mais perigosa. Na manobra, Bortoleto acabou escapando para a área de grama. O piloto pediu à Audi que verificasse o estado do carro e, posteriormente, a equipe identificou danos no assoalho. Os dois permaneceram próximos durante alguns instantes, até Charles Leclerc aparecer e ultrapassar a dupla.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Fórmula 1
Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncioHá 4 horas
Fórmula 1
Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'Há 7 horas
Fórmula 1
Russell aponta favorito para pole position no GP da MalásiaHá 7 horas
Fórmula 1
Bortoleto explica problema no câmbio durante treino na MalásiaHá 8 horas
Fórmula 1
Bortoleto se irrita com Hamilton durante treino na MalásiaHá 9 horas
Fórmula 1
Fernando Alonso é o único capaz de bater recorde de Vettel em Sepang na F1Há 10 horas
Mais LANCE!