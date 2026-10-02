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F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com Bortoleto

Britânico recebeu advertência por atitude no segundo treino livre do GP do Bahrein

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 18:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Lewis Hamilton foi protagonista de um incidente no Treino Livre 2 do GP do Bahrein nesta sexta-feira (2). O heptacampeão bloqueou Gabriel Bortoleto e atrapalhou a volta rápida do brasileiro. Pela atitude, Hamilton recebeu apenas uma advertência, enquanto a Ferrari foi multada em 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil).

Durante a segunda metade da sessão no Circuito de Sepang, Hamilton acabou atrapalhando Bortoleto na aproximação da curva 9. Com o espelho retrovisor direito danificado, o britânico foi alcançado pelo brasileiro em alta velocidade, superior a 150 km/h, obrigando Bortoleto a fazer um desvio para evitar o carro da Ferrari.

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No momento, o brasileiro se irritou e expressou a indignação pela atitude de Hamilton pelo rádio: "Mas que p… esse cara está fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando". Já o heptacampeão, por sua vez, relatou à Ferrari que não conseguia enxergar seu retrovisor direito.

O episódio foi registrado pela direção da prova, que, posteriormente, decidiu advertir o britânico e multar a Ferrari em 10 mil euros (cerca de R$ 58 mil). Os comissários concluíram que o incidente foi provocado pela diferença significativa de velocidade do piloto britânico.

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Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1
Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Bortoleto também foi atrapalhado por Lindblad

Pouco depois, Bortoleto passou por outra situação complicada, desta vez envolvendo Arvid Lindblad, da Racing Bulls. Os dois estavam próximos na pista quando o brasileiro precisou mudar sua trajetória para evitar uma aproximação mais perigosa. Na manobra, Bortoleto acabou escapando para a área de grama. O piloto pediu à Audi que verificasse o estado do carro e, posteriormente, a equipe identificou danos no assoalho. Os dois permaneceram próximos durante alguns instantes, até Charles Leclerc aparecer e ultrapassar a dupla.

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