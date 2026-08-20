Opinião: Russell e Antonelli vivem os dois lados da pressão na F1 Italiano lidera o Mundial e tenta administrar a pressão, enquanto britânico busca reação

George Russell pode ter começado na frente, mas foi Kimi Antonelli quem dominou a temporada de 2026. De volta das férias de verão da Fórmula 1, a dupla da Mercedes chega pressionada, apesar de viver momentos diferentes. E eles não têm mais muito tempo para pensar em como lidar com a pressão. A partir do GP da Holanda, que começa nesta sexta-feira (21), a categoria embala uma intensa sequência final.

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A temporada de 2026 tem apresentado um cenário curioso dentro dos boxes. Enquanto alguns dos pilotos mais experientes ainda tentam encontrar o melhor caminho diante dos novos carros e regulamentos, uma geração mais jovem aproveita a oportunidade para assumir protagonismo. Mais do que mostrar velocidade, os chamados "novatos" já começam a vencer disputas internas contra companheiros mais experientes.

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O caso mais evidente é justamente o de Antonelli. O italiano não apenas se adaptou rapidamente à nova geração de carros da Mercedes, como passou a ocupar o papel de protagonista dentro da equipe. Na disputa interna, leva vantagem em praticamente todos os principais critérios: tem mais pontos, melhores resultados e uma posição superior na F1 2026.

O domínio do jovem, no entanto, vai muito além da Mercedes. Antes da pausa de verão, Antonelli aparece isolado na liderança do Mundial de Pilotos e construiu uma vantagem confortável sobre os principais concorrentes. Em sua segunda temporada na Fórmula 1, o italiano conseguiu transformar uma adaptação rápida em resultados e, principalmente, em consistência. Agora, o desafio é outro: saber lidar com o peso de ser o piloto a ser batido.

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E é aí que a temporada passada da F1 serve como alerta.

Em 2025, Oscar Piastri chegou à pausa de verão na liderança do campeonato, com nove pontos de vantagem sobre Lando Norris. No GP da Holanda, porém, a diferença aumentou para 34 pontos após a vitória do australiano e o abandono do companheiro. O resultado parecia consolidar ainda mais a liderança de Piastri, mas o efeito acabou sendo praticamente o oposto.

A partir daquele momento, a pressão aumentou. Piastri não venceu mais nenhuma corrida e viu Norris assumir o controle da disputa até conquistar o título mundial em Abu Dhabi. É claro que não existe uma relação direta entre os dois casos, mas a história recente da Fórmula 1 mostra como uma vantagem confortável pode mudar de significado quando o piloto passa a carregar a obrigação de mantê-la.

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Antonelli, portanto, terá de administrar uma pressão diferente daquela que enfrentou até aqui. Já não basta ser rápido ou superar Russell. Agora, ele precisa sustentar a liderança quando todos passam a olhar para ele como referência. E, sinceramente? Apesar da pouca idade, o italiano tem demonstrado maturidade para lidar com esse cenário. Resta saber se conseguirá manter o mesmo equilíbrio quando cada erro passar a custar ainda mais.

Kimi Antonelli venceu GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Do outro lado está Russell. A diferença para Antonelli já é grande e coloca o britânico em uma situação incômoda. O atual terceiro colocado do campeonato precisa encontrar respostas dentro da pista, mas também começa a lidar com uma questão que vai além dos resultados: até que ponto a Mercedes deve apostar no piloto que está na frente?

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A distância entre os companheiros ajuda a dimensionar o momento. Antonelli tem 50 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, segundo colocado, e 59 sobre Russell, que aparece em terceiro. Mais do que uma diferença relevante na classificação, os números mostram o tamanho da vantagem construída pelo italiano dentro da própria Mercedes e naturalmente colocam o jovem como a principal referência da equipe na disputa pelo campeonato.

Russell ainda tem outro fator para administrar. O britânico já não precisa conviver com os rumores de que poderia perder sua vaga para Max Verstappen, especialmente depois de o holandês confirmar a permanência na Red Bull. Mas a saída de um problema não significa necessariamente o fim da pressão. Agora, o adversário que mais incomoda George está dentro da própria garagem – e tem apenas 19 anos.

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O pedido de Russell por "o mesmo carro de Antonelli" após a quebra em Spa-Francorchamps deixou evidente o nível de frustração. Mais do que uma reclamação pontual, o episódio simboliza o momento vivido pelo britânico na F1: ele precisa provar que ainda pode ser o principal nome da Mercedes justamente quando seu companheiro começa a construir argumentos para ocupar esse espaço.

No fim, os dois chegam à segunda metade da temporada com desafios opostos. Antonelli precisa provar que sabe liderar; Russell, que ainda sabe reagir. É essa disputa interna, tão diferente das tradicionais brigas entre equipes, que pode ser uma das histórias mais interessantes da reta final da Fórmula 1.

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