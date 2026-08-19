Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias Viagens, comemorações, treinos e revelações amorosas marcaram a pausa de agosto dos pilotos

Hora de reaquecer os motores! A Fórmula 1 volta a dominar as pistas neste fim de semana, no Grande Prêmio da Holanda, após quase um mês de pausa obrigatória de intertemporada. Durante o período, os pilotos puderam desfrutar das férias de verão antes de acelerar rumo às 12 etapas restantes de 2026. Nas redes sociais, eles mostraram um pouco de como aproveitaram o tempo livre.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto

Entre momentos de lazer e compromissos com patrocinadores, o brasileiro Gabriel Bortoleto não ficou exatamente afastado das pistas. O piloto da Audi compartilhou registros onde aparece dirigindo um kart, remetendo às origens no automobilismo.

continua após a publicidade

Bortoleto também fez uma de suas raras passagens pelo Brasil para divulgar um projeto de formação de jovens mecânicos da KitKat, uma das marcas parceiras do piloto. Em entrevista ao Lance!, ele avaliou seu desempenho na primeira metade do segundo ano na F1.

— Raramente você vai me ver dando um 9 ou um 10. Acho que notas assim são só quando você está ganhando título. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu me critico muito em muitos momentos. Até quando são ótimas corridas, eu sempre consigo achar alguma coisa que eu fiz errado — afirmou Bortoleto, que soma 10 pontos na 14ª colocação do campeonato de pilotos.

continua após a publicidade

➡️ F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

Kimi Antonelli, Max Verstappen e Charles Leclerc

Líder do campeonato, Kimi Antonelli escolheu a Sardenha como destino das férias, assim como Max Verstappen e Charles Leclerc. O italiano, no auge dos seus 19 anos, teve energia suficiente para dar mergulhos, praticar wakeboard, ir a festas e atender aos fãs, além de reencontrar amigos e saborear a típica culinária de sua terra natal.

Verstappen viajou à Sardenha com sua parceira, a modelo brasileira Kelly Piquet, e a filha de um ano do casal, Lily. Na ilha italiana, se juntou a Toto Wolff, diretor da Mercedes, que também estava acompanhado da família.

continua após a publicidade

Já Leclerc aproveitou o tempo livre para se dedicar à esposa Alexandra e ao famoso cachorrinho Leo, da raça dachsund. O casal ainda alimentou os rumores de uma possível gravidez.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton e a modelo Kim Kardashian aproveitam as férias (Foto: Reprodução/Instagram @lewishamilton)

Lewis Hamilton passou boa parte das férias ao lado de Kim Kardashian, com quem assumiu relacionamento publicamente, além de ter ganhado a companhia de Halo, sua nova filhote de golden retriever. Fotos de idas à praia dominaram as últimas atualizações no perfil do heptacampeão, que também fez questão de mostrar a rotina de exercícios físicos.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida'

George Russell

Outro apaixonado do grid é George Russell. Nas férias, o piloto da Mercedes pediu em noivado a companheira de longa data, Carmen Montero Mundt, com direito a um jantar privado, à luz de velas, na beira da praia. O momento foi dividido com os seguidores em uma série de fotos, incluindo uma em que Mundt, orgulhosa, exibe o anel.

Lando Norris

Atual campeão da F1, Lando Norris ainda não postou registros de suas férias nas redes sociais. Porém, em julho, o piloto da McLaren foi flagrado se divertindo em uma boate em Ibiza, na Espanha, subindo no palco ao lado do DJ Martin Garrix.

continua após a publicidade

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.