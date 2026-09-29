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F1: Bortoleto aposta em atualizações da Audi no GP do Bahrein

Equipe apresentou novidades na etapa do Azerbaijão, mas o resultado não foi o esperado

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 19:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO/AFP)

Depois de um final de semana conturbado no Azerbaijão, Gabriel Bortoleto direciona as atenções para o GP do Bahrein, que acontece entre a próxima sexta-feira (2) e domingo (4). Em Baku, a Audi introduziu um novo pacote de atualizações, e o piloto aposta nas novidades para desempenhar bem na 16ª etapa da Fórmula 1 de 2026.

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No GP do Azerbaijão, a equipe alemã apresentou 14 melhorias. Entre as novidades está uma asa dianteira redesenhada, com mudanças no bico e nas aletas para otimizar o fluxo de ar ao longo do monoposto. No entanto, o resultado não foi o esperado.

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Nico Hülkenberg conseguiu se beneficiar dos abandonos de Franco Colapinto, Pierre Gasly e Lando Norris e chegou a disputar uma vaga na zona de pontuação, mas terminou a corrida em 11º. Bortoleto recebeu a bandeirada na 13ª posição, porém acabou caindo para 15º após receber uma punição de 10 segundos por ultrapassar Sergio Pérez durante um período de bandeira amarela.

— Houve alguns pontos positivos com o novo pacote que introduzimos em Baku, então estou ansioso para ver o que podemos fazer com ele em Sepang. É um circuito novo para mim, e será importante aproveitar ao máximo as sessões de treinos para aprender tudo sobre a pista, mas estou animado para entrar em ação. Estivemos perto da zona de pontuação nas últimas corridas, então espero que possamos dar mais um passo na direção certa e voltar a brigar por pontos — disse Gabriel Bortoleto.

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Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

O Grande Prêmio do Bahrein é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a décima sexta etapa de 2026. A sexta-feira (2) reserva dois treinos livres, enquanto no sábado (3) acontecem o treino livre 3 e a classificação. O domingo é dia da corrida (4), que acontece às 4h (de Brasília).

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Datas e horários do GP do Bahrein de F1

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 05h (de Brasília)

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 04h (de Brasília)

*Horários de Brasília

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