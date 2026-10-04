Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull
A corrida aconteceu neste domingo (4) sob o nome de GP do Bahrein
A Fórmula 1 costuma produzir coincidências curiosas ao longo dos anos, mas a comparação entre os GPs disputados na Malásia em 2016 e 2026 chama atenção por uma sequência de acontecimentos bastante específica. Nas duas ocasiões, uma Mercedes sofreu um problema mecânico, uma Red Bull venceu a corrida e o Brasil foi às urnas no mesmo dia da prova.
A coincidência começa pela data. Em 2016, o GP da Malásia aconteceu em 2 de outubro, mesmo dia do primeiro turno das eleições municipais brasileiras. Dez anos depois, a Fórmula 1 voltou a correr em Sepang, desta vez com o GP do Bahrein sendo realizado excepcionalmente na Malásia, e a corrida aconteceu em 4 de outubro – novamente no mesmo dia do primeiro turno das eleições no Brasil. Em 2026, porém, trata-se de uma eleição geral, com brasileiros escolhendo presidente, governadores, senadores e deputados.
➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein
Mercedes quebra, e Red Bull vence
A semelhança também aparece dentro da pista. Em 2016, Lewis Hamilton liderava o GP da Malásia quando o motor de sua Mercedes apresentou uma falha e começou a soltar fumaça. E quem não lembra da intensa narração de Luis Roberto? O britânico abandonou na 40ª volta, abrindo caminho para uma disputa pela vitória entre os dois pilotos da Red Bull.
Daniel Ricciardo levou a melhor sobre Max Verstappen e venceu a corrida, com o holandês em segundo. Nico Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, completou o pódio.
Em 2026, a história teve personagens diferentes, mas uma estrutura parecida. George Russell vinha na disputa pelas primeiras posições no GP do Bahrein em Sepang quando sua Mercedes (sim, mais uma vez as "Flexas de Prata") parou na reta principal a cinco voltas do fim. A equipe indicou que o problema estava relacionado à unidade de potência.
Na frente, Max Verstappen aproveitou a oportunidade e confirmou a vitória. O holandês terminou à frente de Kimi Antonelli, enquanto Lewis Hamilton completou o pódio após uma grande recuperação. Foi a primeira vitória de Verstappen e da Red Bull na temporada de 2026.
E, se você não reparou, olha esse detalhe: nas duas ocasiões, foi a Red Bull que saiu de Sepang com a vitória.
➡️ Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull
Dez anos depois, a coincidência se repete
O curioso é que até a relação entre Mercedes e Red Bull se manteve. Em 2016, a falha de Hamilton transformou uma vitória que parecia encaminhada em uma oportunidade para a Red Bull. Além disso, o resultado ainda contribuiu para o título de Rosberg no fim da temporada.
Em 2026, o problema de Russell também aconteceu nos momentos finais e ajudou a definir o resultado. Verstappen já liderava, mas a aposentadoria do britânico eliminou uma das principais ameaças ao holandês e ainda teve impacto direto na disputa pelo campeonato – que também está prestes a ser vencido pelo companheiro do "azarado", ambos da Mercedes.
Há, claro, diferenças importantes entre os dois episódios. Hamilton abandonou quando liderava a corrida e viu a vitória escapar por causa de uma falha no motor. Já em 2026, Russell já não estava na liderança quando seu carro apresentou o problema. Ainda assim, a sequência de acontecimentos é difícil de ignorar.
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