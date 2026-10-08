Com 11 anos de Fórmula 1 e dois mundiais no currículo, Emerson Fittipaldi acompanhou de perto a evolução do automobilismo e a chegada de novos brasileiros na categoria, como Ayrton Senna. Para o ex-piloto de 79 anos, há um competidor no grid atual que lembra o compatriota tricampeão por uma característica específica.

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Fittipaldi destacou Max Verstappen como o piloto que mais se aproxima de Senna devido à capacidade de performar bem, independentemente das condições do carro. Apesar disso, o bicampeão da F1 evitou estabelecer comparações diretas entre o holandês da Red Bull Racing e o brasileiro.

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— É difícil dizer, cada um é diferente. Eu diria que Max (Verstappen) é o que mais se aproxima de Ayrton. Mas não dá para compará-los. Max consegue pilotar um carro que não é dos melhores, mas em alta velocidade, e ainda assim obter bons resultados — afirmou Fittipaldi, em entrevista ao portal holandês F1Maximaal.

Em seu ano de estreia, Senna surpreendeu pelos resultados obtidos com a Toleman, uma equipe que não estava entre as grandes montadoras da época. Foram três pódios na escuderia britânica, incluindo um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, em 1984.

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Apesar do ponto em comum, Fittipaldi reforçou que a Fórmula 1 atravessou diversas mudanças ao longo dos anos. Ele cita a questão da segurança, uma demanda dos pilotos que foi validada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que torna o campeonato da sua época diferente do atual.

— Acho que os pilotos da minha época chegavam ao paddock com uma perspectiva diferente. Quando chegávamos, não sabíamos quem ainda estaria lá no final do ano. Era muito difícil. Nós, pilotos, éramos muito próximos uns dos outros porque tínhamos aquele enorme problema de segurança. Havia muita camaradagem entre os pilotos na minha época. Os pilotos são muito talentosos agora, assim como na minha época, mas têm uma perspectiva diferente sobre segurança — explicou.

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Fittipaldi reconhece o talento dos competidores que estão na F1, mas faz questão de colocar o tetracampeão Verstappen acima dos demais.

— Todo ano você tem quatro ou cinco pilotos que são talentos excepcionais na F1, mas Max ainda é o melhor piloto hoje, na minha opinião — concluiu.

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

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Datas e horários do próximo GP de Fórmula 1

A "maratona" da Fórmula 1 parte para seu próximo destino após a vitória de Max Verstappen no Bahrein. No terceiro fim de semana seguido de compromissos na pista, os pilotos entram em ação no GP de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. A corrida principal da 17ª etapa de 2026 está marcada para domingo (11) e promete ser uma das mais desafiadoras da temporada.

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SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 6h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 10h (de Brasília)

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 9h (de Brasília)