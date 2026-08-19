Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida' Brasileiro reforça vínculo de longo prazo com a equipe alemã

As especulações sobre uma possível saída da Audi chegaram ao fim antes mesmo do retorno da Fórmula 1 às pistas. Gabriel Bortoleto afirmou que possui um contrato de longo prazo com a equipe e garantiu que estará no grid de 2027. A declaração acontece após semanas de rumores envolvendo Carlos Sainz, que chegou a ser apontado como candidato a uma vaga na equipe alemã, mas renovou nesta quarta-feira (19) com a Williams.

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A possibilidade de uma chegada de Sainz à Audi ganhou força durante a silly season, conhecida como "temporada das especulações", principalmente diante das dúvidas sobre a continuidade do espanhol na Williams. O cenário, porém, mudou rapidamente: após Alex Albon renovar na terça-feira (18), a equipe de Grove confirmou hoje um novo contrato plurianual com o espanhol.

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Mesmo antes da definição da dupla para 2027, Bortoleto já havia deixado claro que não estava preocupado com os rumores. Segundo o brasileiro, seu vínculo com a Audi não possui cláusulas que facilitem uma saída e sua intenção é permanecer no projeto por vários anos.

— Até onde posso dizer, porque é algo confidencial, mas digamos que não existem cláusulas. Tenho um contrato de longo prazo. Estarei com a Audi em 2027 e não apenas no próximo ano, mas também nos seguintes — afirmou Bortoleto.

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A ideia de brasileiro sempre foi construir uma trajetória de longo prazo com a Audi. Em entrevista ao "Motorsport.com", Bortoleto citou ainda a visão apresentada por Mattia Binotto, chefe da equipe, que trabalha com um planejamento para 2030, quando o time estaria brigando pelo título e, não, no meio do pelotão.

— A intenção, e sempre disse isso desde o começo, é um projeto de longo prazo. Mattia (Binotto) sempre fala de um projeto até 2030. Então, vamos colocar dessa maneira.

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Com a estrutura da Sauber, a Audi estreou oficialmente em sua primeira temporada como equipe de fábrica, em 2026. Além da nova identidade, a fabricante alemã passou a desenvolver sua própria unidade de potência, em um projeto que exige tempo para alcançar o nível das principais equipes do grid.

Dentro da pista, entretanto, Gabriel já conseguiu entregar alguns dos melhores resultados da equipe no campeonato. O brasileiro terminou em oitavo lugar nos GPs da Inglaterra e da Bélgica e ajudou a mostrar evolução depois de um início de temporada marcado por dificuldades de confiabilidade e desempenho.

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Vaga garantida para a F1 2027

Ao comentar o mercado de pilotos, Gabriel Bortoleto evitou entrar na situação contratual de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe. Ainda assim, aproveitou para deixar clara sua própria condição dentro da Audi e destacou a relação positiva com o alemão.

— Posso dizer que minha vaga está preenchida. Não vou comentar os contratos de outras pessoas. No entanto, gosto muito de trabalhar com Nico. Quero deixar isso muito claro. Ele é um cara rápido e experiente, que traz muitas coisas positivas para a equipe. Eu confio no meu potencial e no trabalho que estamos fazendo — disse.

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A declaração ganha um novo peso após a confirmação de Sainz na Williams. Segundo o jornalista britânico Joe Saward, era no lugar de Hulkenberg que o espanhol chegaria, caso assinasse com a Audi. Assim, com a nova renovação anunciada, o veterano chega ao GP da Holanda com uma preocupação a menos fora das pistas.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

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