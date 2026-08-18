Bortoleto analisa 'instabilidade' da F1 para o GP da Holanda Brasileiro destaca os efeitos da areia e do vento em Zandvoort em todo o grid

O retorno das férias da Fórmula 1 promete trazer desafios extras para os pilotos no GP da Holanda. Além de marcar a despedida de Zandvoort do calendário da categoria, a etapa pode ser afetada pelas condições da pista, principalmente pela presença de areia e pelos fortes ventos na região. Para Gabriel Bortoleto, esses fatores podem aumentar a instabilidade dos carros durante o fim de semana.

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Em entrevista ao "ge", Bortoleto destacou a dificuldade de pilotar com a pista suja de areia, algo comum em Zandvoort pela proximidade do circuito com a praia. O próprio nome da região ajuda a explicar o cenário: zand significa "areia" em holandês, enquanto voort pode ser traduzido como "em frente".

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— Lógico que atrapalha, e não só a gente, como todo mundo. Eu acho que a pista suja cria instabilidade e o vento lá sempre é muito forte na Holanda. Então tudo isso cria um pouco mais de instabilidade nos carros. Mas isso é para todo mundo, não é só para a Audi — disse Gabriel Bortoleto.

Apesar das condições que podem dificultar a pilotagem, o brasileiro vê uma característica de Zandvoort como potencialmente favorável à Audi: a quantidade de curvas em relação às retas. O retrospecto recente, porém, mostra que nem sempre as características de uma pista correspondem ao desempenho esperado pela equipe.

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A etapa da Hungria, por exemplo, terminou abaixo das expectativas para a Audi, enquanto o desempenho apresentado em Silverstone e na Bélgica foi mais positivo. Os resultados reforçam justamente a instabilidade mencionada por Bortoleto, já que o ritmo do carro tem variado de acordo com as características de cada circuito.

— É uma pista que, teoricamente, por ter menos retas e mais curvas, favorece a gente, mas como já vimos antes, tiveram pistas que tinham mais retas, que a gente acabou tendo ótimos resultados.

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Essa oscilação de desempenho faz parte do processo de evolução da Audi em sua primeira temporada como equipe de fábrica. Depois de passar boa parte de 2025 no fundo do pelotão, o time passou a disputar com mais frequência a posição de quinta força da Fórmula 1, atrás de Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull.

Para Bortoleto, a evolução apresentada ao longo das últimas etapas é motivo de satisfação, principalmente pelo funcionamento das atualizações levadas pela equipe ao carro. O brasileiro, no entanto, reforçou que a construção de um projeto competitivo exige tempo e paciência.

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— Eu também estou me surpreendendo a cada etapa, estou feliz de ver todo o desenvolvimento que a Audi tem tido nas últimas corridas. Eu acho que tudo o que eles têm feito, os upgrades que a gente trouxe, todos funcionaram, e a gente está indo na direção certa. Agora é continuar trabalhando e ter paciência, porque não é um projeto que acontece de um dia para o outro. E só de estar começando o ano como a gente começou, eu acho que é algo especial e que todo mundo dentro do paddock reconhece — concluiu.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko BANDIC / POOL / AFP)

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