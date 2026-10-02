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GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Programação segue com as atividades no Circuito de Sepang, na Malásia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 23:00
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Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1
Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (3) às atividades do GP do Bahrein. O fim de semana será disputado no Circuito de Sepang, na Malásia, que receberá a 16ª etapa de 2026. A programação começa às 1h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 5h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (4).

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Onde assistir ao GP do Bahrein

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1

Previsão de chuva em Sepang

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017
Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017 (Foto: Acervo Lance!)
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