Fórmula 1 anuncia 'novo' piloto confirmado para temporada de 2027 Alex Albon renova com a Williams e está garantido na categoria por mais um ano

E, enfim, o primeiro "Breaking" da temporada de especulações, a famosa silly season. Nesta terça-feira (18), a Fórmula 1 anunciou a renovação de Alex Albon, que segue com a Williams até o fim de 2027. Na equipe desde 2022, o tailandês se junta aos outros pilotos que já estão confirmados para a próxima temporada.

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Apesar dos problemas enfrentados em 2026, Albon celebra a permanência na equipe comandada por James Vowles. O piloto de 30 anos reforçou que um ano difícil não apaga a evolução construída pela Williams nos últimos anos e afirmou que pretende continuar trabalhando para ajudar o time a recuperar posições no grid.

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— Desde que entrei para a Williams em 2022, a transformação que essa equipe proporcionou é difícil de colocar em palavras. Um ano difícil não conta o quadro completo, e só me dá mais motivação para continuar construindo e lutando junto com a fábrica e nossos fãs para alcançar grandes feitos. Nossa história ainda não acabou, então meu foco total agora é fazer o que for preciso para nos fazer subir no grid — afirmou Albon.

A renovação acontece em um momento complicado para a Williams. Após 11 etapas da temporada, a equipe ocupa a nona posição entre as 11 do campeonato de construtores, com 11 pontos. Albon é responsável por cinco deles, enquanto Carlos Sainz soma os outros seis. O melhor resultado do tailandês em 2026 até aqui foi o oitavo lugar no GP de Mônaco.

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Ainda assim, Albon chega ao novo contrato depois de atingir uma marca importante na história da Williams. No GP da Hungria, antes das férias de verão, o piloto disputou sua 100ª corrida pela equipe inglesa, feito que reforçou a longa relação construída desde sua chegada ao time, em 2022.

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Sem Bortoleto, lista de confirmados para F1 2027

Como acontece com todo mercado esportivo, o cenário pode mudar a qualquer momento. Ainda assim, a Fórmula 1 havia divulgado no último sábado (15) uma lista com os pilotos confirmados para a próxima temporada. Na ocasião, porém, a renovação de Alex Albon ainda não havia sido oficializada. Com o novo acordo, o grid de 2027 fica assim:

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McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga

Mercedes: 2 vagas

Aston Martin: 2 vagas

Alpine: Pierre Gasly + 1 vaga

Haas: 2 vagas

Racing Bulls: 2 vagas

Williams: 2 vagas

Audi: 2 vagas

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko BANDIC / POOL / AFP)

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