Fórmula 1 anuncia 'novo' piloto confirmado para temporada de 2027
Alex Albon renova com a Williams e está garantido na categoria por mais um ano
E, enfim, o primeiro "Breaking" da temporada de especulações, a famosa silly season. Nesta terça-feira (18), a Fórmula 1 anunciou a renovação de Alex Albon, que segue com a Williams até o fim de 2027. Na equipe desde 2022, o tailandês se junta aos outros pilotos que já estão confirmados para a próxima temporada.
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Apesar dos problemas enfrentados em 2026, Albon celebra a permanência na equipe comandada por James Vowles. O piloto de 30 anos reforçou que um ano difícil não apaga a evolução construída pela Williams nos últimos anos e afirmou que pretende continuar trabalhando para ajudar o time a recuperar posições no grid.
— Desde que entrei para a Williams em 2022, a transformação que essa equipe proporcionou é difícil de colocar em palavras. Um ano difícil não conta o quadro completo, e só me dá mais motivação para continuar construindo e lutando junto com a fábrica e nossos fãs para alcançar grandes feitos. Nossa história ainda não acabou, então meu foco total agora é fazer o que for preciso para nos fazer subir no grid — afirmou Albon.
A renovação acontece em um momento complicado para a Williams. Após 11 etapas da temporada, a equipe ocupa a nona posição entre as 11 do campeonato de construtores, com 11 pontos. Albon é responsável por cinco deles, enquanto Carlos Sainz soma os outros seis. O melhor resultado do tailandês em 2026 até aqui foi o oitavo lugar no GP de Mônaco.
Ainda assim, Albon chega ao novo contrato depois de atingir uma marca importante na história da Williams. No GP da Hungria, antes das férias de verão, o piloto disputou sua 100ª corrida pela equipe inglesa, feito que reforçou a longa relação construída desde sua chegada ao time, em 2022.
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Sem Bortoleto, lista de confirmados para F1 2027
Como acontece com todo mercado esportivo, o cenário pode mudar a qualquer momento. Ainda assim, a Fórmula 1 havia divulgado no último sábado (15) uma lista com os pilotos confirmados para a próxima temporada. Na ocasião, porém, a renovação de Alex Albon ainda não havia sido oficializada. Com o novo acordo, o grid de 2027 fica assim:
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga
Mercedes: 2 vagas
Aston Martin: 2 vagas
Alpine: Pierre Gasly + 1 vaga
Haas: 2 vagas
Racing Bulls: 2 vagas
Williams: 2 vagas
Audi: 2 vagas
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
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