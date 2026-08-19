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Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1

Espanhol seguirá ao lado da Williams, enquanto Audi mantém duas vagas em aberto

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:26
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Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026
Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Após a confirmação de Alex Albon, chegou a vez de Carlos Sainz garantir sua permanência na Williams para a próxima temporada da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (19), a Williams anunciou a renovação do espanhol em um novo acordo multianual. A dupla da equipe inglesa, então, se mantém a mesma desde 2025.

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Antes mesmo do início da silly season, período conhecido como "temporada das especulações", o nome de Sainz foi um dos mais comentados nos bastidores da F1. A expectativa era de que o espanhol deixasse a Williams para formar dupla com Gabriel Bortoleto na Audi – possibilidade que prontamente foi afastada pelo piloto.

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Na época, Sainz afirmou que estava totalmente focado e que acreditava no projeto de longo prazo da Williams, apesar dos problemas enfrentados na atual temporada. O mesmo discurso foi reforçado pelo piloto de 31 anos durante a celebração do novo contrato com a equipe comandada por James Vowles.

— Estou muito feliz em anunciar que continuarei minha trajetória com a família Williams. Acredito sinceramente nas pessoas que compõem essa equipe, tanto na fábrica quanto nas pistas, e nos investimentos e no trabalho árduo que estão sendo realizados nos bastidores. Temos tudo o que é preciso para dar a volta por cima juntos. Estou tão comprometido quanto no primeiro dia em ajudar a Williams a voltar ao lugar onde ela pertence — disse Sainz.

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Dupla confirmada na F1 2027

Na última terça-feira (18), a Fórmula 1 anunciou a renovação de Alex Albon, que segue com a Williams até o fim de 2027. Na equipe desde 2022, o tailandês se junta aos outros pilotos que já estão confirmados para a próxima temporada, assim como Carlos Sainz. Com os novos acordos, o grid de 2027 fica assim:

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga
Mercedes: 2 vagas
Aston Martin: 2 vagas
Alpine: Pierre Gasly + 1 vaga
Haas: 2 vagas
Racing Bulls: 2 vagas
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: 2 vagas
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

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A renovação acontece em um momento complicado para a Williams. Após 11 etapas da temporada, a equipe ocupa a nona posição entre as 11 do campeonato de construtores, com 11 pontos. Albon é responsável por cinco deles, enquanto Carlos Sainz soma os outros seis. O melhor resultado da Williams em 2026 até aqui foi o oitavo lugar do tailandês no GP de Mônaco.

Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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