Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1 Espanhol seguirá ao lado da Williams, enquanto Audi mantém duas vagas em aberto

Após a confirmação de Alex Albon, chegou a vez de Carlos Sainz garantir sua permanência na Williams para a próxima temporada da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (19), a Williams anunciou a renovação do espanhol em um novo acordo multianual. A dupla da equipe inglesa, então, se mantém a mesma desde 2025.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antes mesmo do início da silly season, período conhecido como "temporada das especulações", o nome de Sainz foi um dos mais comentados nos bastidores da F1. A expectativa era de que o espanhol deixasse a Williams para formar dupla com Gabriel Bortoleto na Audi – possibilidade que prontamente foi afastada pelo piloto.

continua após a publicidade

Na época, Sainz afirmou que estava totalmente focado e que acreditava no projeto de longo prazo da Williams, apesar dos problemas enfrentados na atual temporada. O mesmo discurso foi reforçado pelo piloto de 31 anos durante a celebração do novo contrato com a equipe comandada por James Vowles.

— Estou muito feliz em anunciar que continuarei minha trajetória com a família Williams. Acredito sinceramente nas pessoas que compõem essa equipe, tanto na fábrica quanto nas pistas, e nos investimentos e no trabalho árduo que estão sendo realizados nos bastidores. Temos tudo o que é preciso para dar a volta por cima juntos. Estou tão comprometido quanto no primeiro dia em ajudar a Williams a voltar ao lugar onde ela pertence — disse Sainz.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto revela cobrança por evolução e mira título na F1

Dupla confirmada na F1 2027

Na última terça-feira (18), a Fórmula 1 anunciou a renovação de Alex Albon, que segue com a Williams até o fim de 2027. Na equipe desde 2022, o tailandês se junta aos outros pilotos que já estão confirmados para a próxima temporada, assim como Carlos Sainz. Com os novos acordos, o grid de 2027 fica assim:

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga

Mercedes: 2 vagas

Aston Martin: 2 vagas

Alpine: Pierre Gasly + 1 vaga

Haas: 2 vagas

Racing Bulls: 2 vagas

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: 2 vagas

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

continua após a publicidade

A renovação acontece em um momento complicado para a Williams. Após 11 etapas da temporada, a equipe ocupa a nona posição entre as 11 do campeonato de construtores, com 11 pontos. Albon é responsável por cinco deles, enquanto Carlos Sainz soma os outros seis. O melhor resultado da Williams em 2026 até aqui foi o oitavo lugar do tailandês no GP de Mônaco.

Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.