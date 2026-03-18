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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Arábia Saudita propõe sistema de defesa à F1 para evitar cancelamento do GP

Categoria viveu situação semelhante em 2022, optando por manter a corrida

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/03/2026
13:11
Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraFernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
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Após a confirmação do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, programados para abril, devido à escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, os organizadores das etapas ainda buscam alternativas para manter os circuitos. A decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ocorre diante da incerteza sobre a segurança dos eventos, que podem gerar prejuízos bilionários à categoria.

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Segundo o jornal alemão Sport Bild, a Arábia Saudita se empenhou em evitar o cancelamento do GP de Jeddah, previsto para os dias 17 a 19 de abril, oferecendo garantias de proteção e até um sistema especial de defesa antimísseis para o circuito. No entanto, a proposta não foi suficiente para reverter a decisão da FIA.

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Justificativa da FIA

Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade, reforçou que a prioridade é a segurança de todos os envolvidos:

— A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.

Desde o início do conflito, Bahrein e Arábia Saudita têm sido alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã, reforçando os riscos para a realização das corridas.

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Liga já viveu uma situação parecida

No ano de 2022, a Fórmula 1 enfrentou situação semelhante em Jeddah, quando atacaram uma instalação da petrolífera Aramco durante o fim de semana do GP. Apesar das intensas discussões sobre um possível cancelamento, a corrida foi mantida, pois o evento já estava em andamento.

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Circuito de Jeddah - GP da Arábia Saudita (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)
Circuito de Jeddah - GP da Arábia Saudita (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

Veja como ficou o calendário 2026:

Calendário atualizado da Fórmula 1 2026

EtapaGPDataCircuito

1

Austrália

06 a 08/03

Melbourne

2

China

13 a 15/03

Xangai

3

Japão

27 a 29/03

Suzuka

Bahrein

Cancelado

Sakhir

Arábia Saudita

Cancelado

Jeddah

4

Miami

01 a 03/05

Miami International Autodrome

5

Canadá

22 a 24/05

Gilles Villeneuve

6

Mônaco

05 a 07/06

Monte Carlo

7

Barcelona-Catalunha

12 a 14/06

Barcelona

8

Áustria

26 a 28/06

Spielberg

9

Inglaterra

03 a 05/07

Silverstone

10

Bélgica

17 a 19/07

Spa-Francorchamps

11

Hungria

24 a 26/07

Hungaroring

12

Holanda

21 a 23/08

Zandvoort

13

Itália

04 a 06/09

Monza

14

Espanha

11 a 13/09

Madri

15

Azerbaijão

24 a 26/09

Baku

16

Singapura

09 a 11/10

Marina Bay

17

Estados Unidos

23 a 25/10

Circuito das Américas (COTA)

18

México

30/10–01/11

Hermanos Rodríguez

19

São Paulo

06–08/11

Interlagos

20

Las Vegas

19–21/11

Las Vegas Strip

21

Catar

27–29/11

Lusail

22

Abu Dhabi

04–06/12

Yas Marina

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