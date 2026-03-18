Arábia Saudita propõe sistema de defesa à F1 para evitar cancelamento do GP
Categoria viveu situação semelhante em 2022, optando por manter a corrida
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Após a confirmação do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, programados para abril, devido à escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, os organizadores das etapas ainda buscam alternativas para manter os circuitos. A decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ocorre diante da incerteza sobre a segurança dos eventos, que podem gerar prejuízos bilionários à categoria.
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Segundo o jornal alemão Sport Bild, a Arábia Saudita se empenhou em evitar o cancelamento do GP de Jeddah, previsto para os dias 17 a 19 de abril, oferecendo garantias de proteção e até um sistema especial de defesa antimísseis para o circuito. No entanto, a proposta não foi suficiente para reverter a decisão da FIA.
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Justificativa da FIA
Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade, reforçou que a prioridade é a segurança de todos os envolvidos:
— A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.
Desde o início do conflito, Bahrein e Arábia Saudita têm sido alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã, reforçando os riscos para a realização das corridas.
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Liga já viveu uma situação parecida
No ano de 2022, a Fórmula 1 enfrentou situação semelhante em Jeddah, quando atacaram uma instalação da petrolífera Aramco durante o fim de semana do GP. Apesar das intensas discussões sobre um possível cancelamento, a corrida foi mantida, pois o evento já estava em andamento.
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Veja como ficou o calendário 2026:
Calendário atualizado da Fórmula 1 2026
|Etapa
|GP
|Data
|Circuito
1
Austrália
06 a 08/03
Melbourne
2
China
13 a 15/03
Xangai
3
Japão
27 a 29/03
Suzuka
—
Bahrein
Cancelado
Sakhir
—
Arábia Saudita
Cancelado
Jeddah
4
Miami
01 a 03/05
Miami International Autodrome
5
Canadá
22 a 24/05
Gilles Villeneuve
6
Mônaco
05 a 07/06
Monte Carlo
7
Barcelona-Catalunha
12 a 14/06
Barcelona
8
Áustria
26 a 28/06
Spielberg
9
Inglaterra
03 a 05/07
Silverstone
10
Bélgica
17 a 19/07
Spa-Francorchamps
11
Hungria
24 a 26/07
Hungaroring
12
Holanda
21 a 23/08
Zandvoort
13
Itália
04 a 06/09
Monza
14
Espanha
11 a 13/09
Madri
15
Azerbaijão
24 a 26/09
Baku
16
Singapura
09 a 11/10
Marina Bay
17
Estados Unidos
23 a 25/10
Circuito das Américas (COTA)
18
México
30/10–01/11
Hermanos Rodríguez
19
São Paulo
06–08/11
Interlagos
20
Las Vegas
19–21/11
Las Vegas Strip
21
Catar
27–29/11
Lusail
22
Abu Dhabi
04–06/12
Yas Marina
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