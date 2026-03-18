Arábia Saudita propõe sistema de defesa à F1 para evitar cancelamento do GP

Após a confirmação do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, programados para abril, devido à escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, os organizadores das etapas ainda buscam alternativas para manter os circuitos. A decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ocorre diante da incerteza sobre a segurança dos eventos, que podem gerar prejuízos bilionários à categoria.

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Segundo o jornal alemão Sport Bild, a Arábia Saudita se empenhou em evitar o cancelamento do GP de Jeddah, previsto para os dias 17 a 19 de abril, oferecendo garantias de proteção e até um sistema especial de defesa antimísseis para o circuito. No entanto, a proposta não foi suficiente para reverter a decisão da FIA.

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Justificativa da FIA

Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade, reforçou que a prioridade é a segurança de todos os envolvidos:

— A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.

Desde o início do conflito, Bahrein e Arábia Saudita têm sido alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã, reforçando os riscos para a realização das corridas.

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Liga já viveu uma situação parecida

No ano de 2022, a Fórmula 1 enfrentou situação semelhante em Jeddah, quando atacaram uma instalação da petrolífera Aramco durante o fim de semana do GP. Apesar das intensas discussões sobre um possível cancelamento, a corrida foi mantida, pois o evento já estava em andamento.

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Circuito de Jeddah - GP da Arábia Saudita (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

Veja como ficou o calendário 2026:

Calendário atualizado da Fórmula 1 2026 Etapa GP Data Circuito 1 Austrália 06 a 08/03 Melbourne 2 China 13 a 15/03 Xangai 3 Japão 27 a 29/03 Suzuka — Bahrein Cancelado Sakhir — Arábia Saudita Cancelado Jeddah 4 Miami 01 a 03/05 Miami International Autodrome 5 Canadá 22 a 24/05 Gilles Villeneuve 6 Mônaco 05 a 07/06 Monte Carlo 7 Barcelona-Catalunha 12 a 14/06 Barcelona 8 Áustria 26 a 28/06 Spielberg 9 Inglaterra 03 a 05/07 Silverstone 10 Bélgica 17 a 19/07 Spa-Francorchamps 11 Hungria 24 a 26/07 Hungaroring 12 Holanda 21 a 23/08 Zandvoort 13 Itália 04 a 06/09 Monza 14 Espanha 11 a 13/09 Madri 15 Azerbaijão 24 a 26/09 Baku 16 Singapura 09 a 11/10 Marina Bay 17 Estados Unidos 23 a 25/10 Circuito das Américas (COTA) 18 México 30/10–01/11 Hermanos Rodríguez 19 São Paulo 06–08/11 Interlagos 20 Las Vegas 19–21/11 Las Vegas Strip 21 Catar 27–29/11 Lusail 22 Abu Dhabi 04–06/12 Yas Marina

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