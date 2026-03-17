Antonelli afirma que tem condições de brigar pelo título da F1: 'É só o começo'

Segundo piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli desembarcou no Aeroporto Internacional de Bolonha nesta segunda-feira (16), após a conquista do Grande Prêmio da China.

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O piloto da Mercedes de 19 anos foi recebido com carinho pelos fãs e familiares na chegada à sua cidade natal. Ele também atendeu à imprensa local e afirmou ter se livrado de uma pressão com a vitória no Circuito Internacional de Xangai, no último fim de semana.

— Estou realmente feliz com essa vitória, por ter levado a bandeira italiana ao topo do pódio. Um peso foi tirado das minhas costas, esse resultado me dá força e consciência, especialmente do meu potencial — disse Kimi, à "Gazzetta dello Sport" e outros veículos.

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Ainda de acordo com Antonelli, o resultado na China foi ao mesmo tempo um sonho realizado e o ponto de partida para um objetivo ainda mais ambicioso: o título mundial. O jovem admite que, apesar da dificuldade, é possível estar no topo da classificação geral ao fim da temporada.

— Este é um ponto de partida. Nós estamos no caminho certo, mas não vai ser fácil. Agora vem o próximo passo, o campeonato de pilotos, que é o maior e o mais difícil. Mas estou certo de que, se fizermos tudo certo, podemos conquistá-lo.

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Kimi Antonelli e o início de temporada surpreendedor na F1

Kimi Antonelli comemora vitória em cima do carro no GP da China (Foto: Hector Retamal/AFP)

Em sua segunda temporada na Fórmula 1 e na Mercedes, Kimi Antonelli acumula cinco pódios, sendo dois só em 2026. A primeira vitória oficial, no entanto, teve um significado especial e mexeu com o piloto italiano, que chorou logo após finalizar a corrida.

Na China, ele também se tornou o piloto mais jovem a largar na pole position na história da categoria. Durante a disputa, chegou a perder a liderança para Lewis Hamilton, da Ferrari, mas recuperou a posição ainda no início e assim seguiu até o final.

Antonelli está em segundo lugar no Mundial de Pilotos com 47 pontos, apenas quatro atrás do companheiro de equipe George Russell.

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Quando e onde será o próximo GP de Fórmula 1?

A próxima etapa será realizada no Circuito de Suzuka, no Japão. Os primeiros treinos estão marcados para o dia 27 de março, enquanto a corrida acontece no dia 29.

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