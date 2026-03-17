Embora faça sua estreia na temporada de 2026, a Audi tem altas expectativas para o futuro na Fórmula 1. A equipe de Gabriel Bortoleto projetou entrar na disputa pelo título em menos de quatro anos, antes de 2030. Os problemas enfrentados nas primeiras etapas do calendário não desanimam, inclusive, para uma boa campanha ainda neste ano.

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O campeonato começou na Austrália com dois pontos, conquistados por Bortoleto ao terminar a corrida na nona colocação. Na etapa seguinte, o brasileiro não teve a oportunidade de pontuar, enquanto Nico Hulkenberg ficou em 11º lugar. Apesar disso, o atual cenário segue positivo para a Audi.

— Aprendemos com pressa nos desafios e em cada corrida na pista e transformamos os ensinamentos em resultados, com a ambição clara de competir pelo campeonato antes de 2030. Somos humildes e respeitosos, mas também determinados. Em Barcelona (shakedown da F1, em janeiro), nossa equipe enfrentou com calma um desafio que poderia colocá-la em dificuldade. E os progressos foram vistos em Melbourne, com os dois pontos conquistados por Gabriel Bortoleto — analisou Gernot Doellner, CEO da Audi, na apresentação do balanço de 2025.

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Porém, iminente sucesso não tira o peso dos desafios que ainda precisam ser enfrentados pela equipe. Com dois abandonos em duas etapas, o dirigente entende que é de extrema importância aperfeiçoar o novo regulamento da Fórmula 1. O pré-requisito da Audi, então, se tornou as "novas regras de eficiência energética e sobre neutralidade carbônica".

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Entenda o que aconteceu com Bortoleto na China

Após conquistar os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, a expectativa era alta para Gabriel Bortoleto no GP da China. Contudo, a realidade acabou sendo dura para os fãs do brasileiro: depois de um desempenho discreto na corrida sprint, a prova principal deste domingo (15) sequer contou com o piloto na pista.

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Embora ainda não esteja confirmado o motivo do abandono, há suspeitas de que tenha sido uma falha hidráulica em sua Audi. O incidente aconteceu enquanto Bortoleto se encaminhava até o grid de largada para, então, dar início a volta de aquecimento.

Segundo o brasileiro, em entrevista ao "SporTV", o estado do carro momentos antes da corrida impossibilitou completamente sua participação. O mesmo aconteceu com Oscar Piastri, Lando Norris e Alex Albon. Além deles, outros três pilotos abandonaram durante a prova. Com apenas 15 competidores na bandeirada final, essa poderia ter sido uma oportunidade para Bortoleto voltar a pontuar – algo que acabou frustrando o jovem piloto.

Gabriel Bortoleto, da Audi, sai da pista durante a classificação da sprint do GP da China na F1 2026 (Foto: Jade Gao/AFP)

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