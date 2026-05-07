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Red Bull escolhe piloto para substituir Max Verstappen na F1, segundo site

De acordo com o portal "Autosport", equipe estaria em conversa com Oscar Piastri

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/05/2026
11:32
Verstappen é pole no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
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Ainda não se sabe qual será o futuro de Max Verstappen, seja dentro ou fora da Fórmula 1. Para se proteger de uma possível saída do holandês, a Red Bull Racing busca novas alternativas para a próxima temporada. Segundo o portal "Autosport", a direção na qual a equipe taurina segue é Oscar Piastri, que atualmente defende a McLaren.

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A estratégia da Red Bull de Helmut Marko era conhecida por sua estratégia de desenvolver talentos próprios, desde a academia e as categorias de base. Com a saída do austríaco, porém, parece que a expectativa é de mudanças também nesse quesito, principalmente em caso de uma partida precoce de Verstappen.

Não há como esquecer de Isack Hadjar, é claro. O franco-argelino chegou à equipe principal na atual temporada após uma estreia sólida na Racing Bulls. Ainda assim, não se espera que o jovem consiga ocupar o posto de primeiro piloto — o que explica a procura por outro nome do paddock.

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Apesar da baixa idade, Piastri provou ter calibre para liderar durante toda a primeira metade da última temporada, quando se isolou na liderança do Mundial de Pilotos. A McLaren não comentou os rumores, uma vez que o australiano de 25 anos possui contrato em vigor até o final de 2027. Entretanto, é importante ressaltar que a história mostra que "contratos" não são barreiras para novos acordos na F1.

As mudanças no regulamento esportivo da Fórmula 1, implementadas pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA), continuam a ser um problema para Verstappen. Desde sua estreia no GP da Austrália, o tetracampeão mundial ressaltou que as alterações o desmotivaram a permanecer na categoria, o que foi reforado pela falta de resultados apresentada pela Red Bull nas etapas iniciais.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Piastri e Verstappen na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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