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Oi, amigos, tudo bem? Escrevo aqui de Indianapolis, já contando as horas para iniciar a programação oficial da 110ª Indy 500. Logo depois do Open Test, que foi realizado aqui mesmo nos dias 28 e 29 de abril, mais conhecidos como terça e quarta-feira da semana passada, fui para casa, na Flórida, mas já estou aqui novamente. Mas antes de começar a programação da Indy 500, propriamente dita, a primeira fase do Super May já está a todo vapor, pois neste sábado, 9, teremos a etapa 6 do NTT IndyCar Series com o Sonsio Indy Grand Prix.

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Como tem sido tradição nos últimos anos, a prova no misto de Indianapolis funciona como o grande aquecimento do mês de maio, constituindo-se na derradeira atividade de pista antes do início das atividades da prova mais famosa do mundo. As atividades começam nesta sexta-feira, com treinos livres e Qualifying. A corrida de 85 voltas tem largada programada para às 17:50 do Brasil.

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Nossos meninos, o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong, estão prontos para mais uma exibição de gala, além de visuais fantásticos nos carros da Meyer Shank Racing (MSR). Ambos têm atuado de maneira competitiva e estão perto, muito perto de ampliar o número de vitórias na categoria, que até agora registra a nossa vitória na Indy 500 de 2021.

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Engenheiros e mecânicos: a transformação do carro de misto para oval da Indy

Helio Castroneves se prepara para a disputa da da 110ª Indy 500, em Indianapolis(Foto: Divulgação / Penske Entertainment)

No domingo, 10 de maio, é dia do meu aniversário de 51 anos, então, nada vai funcionar no IMS, espécie de feriado (KKKKK). Nada disso. Falando sério, é um dia de folga para o pessoal recuperar o fôlego da corrida de sábado e para abrir os trabalhos na segunda. No meu caso, a coisa é um pouco mais tranquila porque não vou correr no misto, então, o carro já saiu da fábrica pronto para o oval.

Mas a coisa que pega mesmo, para os mecânicos e engenheiros, é a transformação do carro de misto para oval, tudo isso na segunda mesmo. E não é só. É comum ver carros com patrocinadores e layouts diferentes na Indy 500. Aí a mudança não é só técnica, mas visual também. Para quem vê de fora, é uma loucura, pois é muita gente trabalhando num carro só.

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Diferenças do Qualifying da Indy 500

A programação de terça-feira começa às 13h e vai até às 19h, incluindo aí um intervalo de duas horas para habilitação dos estreantes. Depois disso, entre quarta e sexta-feira, serão seis horas direto para todos, sempre da uma da tarde até sete da noite. A diferença é que, na sexta, as velocidades serão maiores porque os motores estarão na configuração de Qualifying.

Helio Castroneves buscará o penta na disputa da da 110ª Indy 500 (Foto: Divulgação / Penske Entertainment)

O Qualifying da Indy 500 é totalmente diferente das demais provas em ovais do campeonato. A começar pela ordem de entrada na pista, que é sorteada na sexta depois dos treinos livres. No sábado, depois de um treino rápido de uma hora, os carros irão para a pista, entre 12h e 18h50, definindo o grid entre as posições 13 e 30. Isso significa dizer que os 12 primeiros disputarão a pole do domingo, da mesma forma que os últimos lutarão pelas três posições da última fila.

Mas sobre tudo isso falarei mais na semana que vem. Abraço a todos e excelente final de semana.

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