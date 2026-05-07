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Veterano da F1 abandona etapa por problemas de saúde; entenda

Adrian Newey precisou se ausentar de GP de Miami após internação, segundo portal

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/05/2026
16:05
Fernando Alonso, Adrian Newey e Max Verstappen em pódio da F1 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
imagem cameraFernando Alonso, Adrian Newey e Max Verstappen em pódio da F1 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
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Uma ausência de peso foi registrada na garagem da Aston Martin durante o Grande Prêmio de Miami, no primeiro fim de semana de maio. Segundo o portal "Daily Mail", Adrian Newey não viajou com a equipe para a etapa norte-americana para focar em sua recuperação após passagem no hospital. O time não confirmou o suposto problema de saúde do engenheiro.

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Segundo a reportagem, a Aston Martin chegou a enviar um comunicado ao veículo, mas não forneceu informações sobre a saúde do engenheiro. Entretanto, a equipe destacou que Newey trabalhou diretamente na fábrica durante as atividades em Miami.

Em Silverstone, o cenário é de reconstrução. Depois de um início de campeonato muito aquém do esperado, a equipe só conseguiu ver a bandeira quadriculada pela primeira vez no GP do Japão — terceira etapa da temporada —, e somente com Fernando Alonso. A falta de competitividade tem levado a equipe a uma corrida contra o relógio para fazer melhorias necessárias em todos os setores.

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Essa pressão pode até ter contribuído para a decisão do engenheiro de permanecer na Inglaterra, especialmente com a chegada de Jonathan Wheatley à Aston Martin. Durante o período de rumores, a mídia internacional ressaltou que Newey deixaria a posição de chefe de equipe para se concentrar na parte técnica do veículo.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

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Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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