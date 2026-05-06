Gabriel Bortoleto explica relação com Max Verstappen na F1

A amizade entre Gabriel Bortoleto e Max Verstappen vem desde os tempos do brasileiro na F3. Agora, com ambos na Fórmula 1, a relação evoluiu e se fortaleceu em uma espécie de "mentoria" do tetracampeão mundial ao jovem piloto da Audi. A disputa dentro da pista, inclusive, não parece interferir na conexão construída entre eles.

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A declaração foi compartilhada por Bortoleto em entrevista ao podcast "Pitstop". Sem corridas até o fim de maio, o brasileiro segue em busca de maior regularidade para se manter na zona de pontuação na F1. Caso consiga, poderá repetir o sucesso alcançado nas categorias de base.

— Eu vejo o Max um pouco como um mentor, sabe, na minha carreira, não só na F1, mas também antes, quando eu estava na F3. Ele já me ajudava muito naquela época e isso não mudou nada desde que entrei na F1. Ele continua me ajudando e respondendo a todas as minhas perguntas e dúvidas — contou Bortoleto.

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Na teoria, os dois são adversários no Mundial de Pilotos. O momento vivido por cada um e por suas equipes, porém, ainda não os coloca em confronto direto pelo título. Esse cenário ajuda a manter a relação leve, sem que um enxergue o outro como ameaça.

— Obviamente, estamos competindo um contra o outro agora, mas ele já conquistou tanta coisa na carreira. Não me vê como uma ameaça. Tenho certeza de que, no dia em que disputarmos um título, pode ser diferente, mas ele tem sido um bom amigo para mim nos últimos anos. Fora das pistas, a gente se diverte e isso é muito legal — concluiu o brasileiro.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Bortoleto e Verstappen na F1 está marcada para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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