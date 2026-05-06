Montoya pede para F1 'tirar' Max Verstappen das corridas

Quem acompanha a atual temporada da Fórmula 1 sabe as críticas que o novo regulamente vem recebendo desde a estreia no GP da Austrália. Entre os pricipais críticas, está Max Verstappen que chegou a dizer que a mudança o fez repensar seu futuro na categoria. Fora das atividades em pista desde 2006, Juan Pablo Montoya não concorda com o modo que o holandês lida com sua insatisfação.

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A declaração polêmico aconteceu durante a participação de Juan Pablo no podcast "Chequered Flag" da BBC, apresentado por Harry Benjamin e Damon Hill – campeão mundial da F1, em 1996. Para o ex-piloto, o nível das alegações feitas pelo atuais competidores são inaceitáveis e merecem ser penalizadas.

— É preciso respeitar o esporte. Para mim, o que os pilotos estavam fazendo… Tudo bem vocês não gostarem do regulamento, mas a forma como estavam falando sobre o que lhes garante o sustento, e sobre o próprio esporte, deveria haver consequências para isso — disse Montoya.

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Ao ser questionado por Hill sobre quais poderiam ser essas "consequências", o colombiano não aliviou e destacou que tirar pontos da superlicença seria eficiente. A ideia é fazer com que o piloto fique no limite permitido de pontos e melhore seu comportamente para que não seja suspenso de corridas.

— Tire-o. Adiciona sete pontos ou oito pontos à superlicença, que, assim, não importa o que você faça depois, você vai ser tirado. E eu garanto que toda a mensagem seria diferente. Não estou dizendo "não seja franco", mas não venha chamar um carro de F1 de Mario Kart — completou.

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Verstappen volta a criticar F1 após GP de Miami

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) preparou um pacote de atualizações que estreou no Grande Prêmio de Miami. Mesmo com as mudanças, algumas características do novo motor da F1 2026 seguem sendo um incômodo para Max Verstappen. Em corrida de recuperação após um problema na largada, o holandês chegou a ocupar o topo da tabela, mas sofreu com a estratégia da Red Bull.

As críticas, porém, não foram poupadas à F1. Para o piloto, os problemas relatados nos primeiros GPs persistem e seguem impactando diretamente o desempenho ao longo das corridas, especialmente na forma como o carro se comporta em diferentes trechos da pista. Segundo Verstappen, essas limitações comprometem o ritmo em situações decisivas.

— Você ainda precisa andar mais devagar em alguns lugares para andar mais rápido. Ainda não é como eu gostaria de ver. Isso ainda te pune. Quanto mais rápido você passa nas curvas, mais devagar você fica na reta seguinte. Não deveria ser assim — concluiu.

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso para Verstappen na F1 está marcada para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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