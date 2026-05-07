Chefe da F1 discorda de Lewis Hamilton: 'A resposta é não'

Após o começo da temporada de Fórmula 1, a McLaren retornou ao Grande Prêmio de Miami com toda a força. A notável melhoria da equipe chamou a atenção tanto dentro quanto fora do paddock. Depois da etapa, inclusive, Lewis Hamilton chegou a avaliar o progresso alcançado, que era superior ao que a equipe papaya havia previsto. Entretanto, segundo o chefe de equipe Andre Stella, a afirmação do heptacampeão mundial não reflete a realidade.

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A divergência entre o piloto e o engenheiro não diz respeito ao progresso da McLaren em particular. Ao contrário, o crescimento mostrado pela equipe é impressionante, especialmente quando comparado às duas primeiras etapas do campeonato. No GP da China, por exemplo, problemas no carro impediram que os pilotos sequer largassem.

Mas, afinal, qual foi o equívoco de Lewis Hamilton? O britânico não foi preciso ao comentar sobre as expectativas geradas pela equipe em relação às alterações feitas no monoposto. Para Stella, o resultado positivo em pista foi fruto de um planejamento prévio, elaborado com base nas atualizações mecânicas.

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— Como Lewis sugeriu... Tivemos um ganho maior do que o esperado? Gostaria de dizer que sim, mas a resposta é não. O que medimos nos dados é consistente com o que prevíamos pelas ferramentas de desenvolvimento. Estamos alinhados com as expectativas. Em termos de quantidade, levamos menos peças que a Ferrari, e ainda há mais por vir nas próximas corridas. Mas, em relação ao que obtivemos com esses componentes, tudo ficou dentro do esperado — afirmou o engenheiro italiano.

O pacote de mudanças fornecido pela McLaren abrangeu tanto a aerodinâmica quanto a aderência do carro atual da temporada. Além do novo assoalho e da nova asa traseira, a equipe fez alterações nas entradas de ar e na cobertura do motor.

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— Melhoramos principalmente a carga aerodinâmica e um pouco a aderência mecânica. Isso resultou em mais aderência no geral, sem mudar o balanço do carro — completou.

Como resultado, dois pódios em duas corridas distintas. A vitória de Lando Norris deu início à dobradinha 1-2, com Oscar Piastri chegando logo atrás na corrida sprint. No domingo (3), a sequência dos pilotos foi a mesma, porém com Kimi Antonelli liderando ao cruzar a linha de chegada.

Melhorias foram planejadas anteriormente

Grande potência da última temporada, a McLaren ainda não havia conseguido emendar uma boa sequência na Fórmula 1 em 2026. Portanto, havia a expectativa de melhorias para Miami, o que acabou sendo um sucesso. A equipe acreditava que as melhorias implementadas no MCL40 finalmente gerariam resultados positivos.

O desenvolvimento ocorreu em um ponto crucial da temporada, após uma interrupção obrigatória em abril que impediu a realização dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, em razão do conflito no Oriente Médio. Apesar de reconhecer que o "tempo extra" foi vantajoso para todas as equipes, o ambiente na McLaren é de otimismo, especialmente devido ao progresso significativo dentro do cronograma estabelecido.

— Sempre tivemos a intenção de entregar praticamente um carro novo, especialmente do ponto de vista aerodinâmico. Posso dizer que, entre Miami e Canadá, veremos um MCL40 completamente novo — disse Andrea Stella.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Lewis Hamilton na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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