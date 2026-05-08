Fórmula 1 anuncia mudanças no sistema de motores para temporada 2026

A Federação Internacional de Automobilismo anunciou nesta sexta-feira (8) mudanças no sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), mecanismo criado para equilibrar o desempenho dos motores na Fórmula 1.

continua após a publicidade

As alterações aconteceram após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, o que reduziu o calendário da temporada para 22 etapas. Com isso, a FIA redistribuiu os pontos de avaliação do sistema e ampliou o limite de horas extras destinadas ao desenvolvimento técnico das unidades de potência.

O regulamento da Fórmula 1 para 2026 introduziu uma nova regra de balanceamento de desempenho entre fabricantes de motores: o sistema ADUO funciona como uma ferramenta de compensação técnica voltada às fornecedoras que apresentarem desempenho inferior em relação às concorrentes ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Na prática, o mecanismo busca evitar grandes diferenças de competitividade no primeiro ano do novo regulamento de motores, oferecendo mais tempo de desenvolvimento às marcas que ficarem para trás na disputa tecnológica.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

FIA redistribui avaliações do ADUO

O cronograma original previa três análises de desempenho após a sexta, a 12ª e a 18ª etapas do campeonato. Com a redução do calendário, os pontos de verificação foram ajustados.

continua após a publicidade

Agora, a primeira avaliação acontecerá após o GP do Canadá, quinta corrida da temporada. A segunda será realizada depois do GP da Hungria, na 11ª etapa. Já a última análise permanece marcada para depois do GP da Cidade do México.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai, em 15 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/AFP)

Fabricantes poderão receber até 230 horas extras

Além da mudança no calendário de avaliações, a FIA confirmou uma nova distribuição das horas extras de desenvolvimento técnico.

Fabricantes que apresentarem déficit superior a 10% em relação aos concorrentes poderão receber até 230 horas adicionais para evolução dos motores.

Déficit entre 2% e 4%: 70 horas extras

Déficit entre 4% e 6%: 110 horas extras

Déficit acima de 10%: teto de 230 horas adicionais

A medida busca reduzir diferenças de desempenho entre as fornecedoras no primeiro ano do novo regulamento de unidades de potência.

➡️'Quem gosta disso não entende o que é uma corrida', diz Verstappen sobre regulamento da F1

Honda surge como possível beneficiada

A Honda Racing Corporation aparece como uma das fabricantes que podem ser beneficiadas pelas mudanças. A montadora japonesa enfrenta dificuldades neste início de temporada, principalmente após a mudança da parceria da Red Bull Racing para a Aston Martin Aramco Formula One Team sob o novo regulamento técnico.

Com projetos completamente inéditos para 2026, todas as fabricantes ainda buscam adaptação às novas regras da Fórmula 1, cenário que aumentou a importância do sistema de equilíbrio criado pela FIA.

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.