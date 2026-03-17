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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Pesos dos carros da F1 são 'pegos no flagra'; veja comparação entre as equipes

Escuderias enfrentam dificuldades em se adequar ao padrão do novo regulamento da FIA

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/03/2026
20:00
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, durante o terceiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
imagem cameraO piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, durante o terceiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir,(Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
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O novo regulamento da Fórmula 1 segue dando o que falar no mundo da elite do automobilismo mundial. Para se adequar a ele, as equipes tiveram que montar carros menores e mais leves. No entanto, há uma dificuldade entre as escuderias em adaptar os monopostos ao peso mínimo estabelecido pela FIA, correspondente a 768 kg.

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Isso foi concretizado por uma fã da Fórmula 1 que acompanhou o Grande Prêmio da China, realizado no último final de semana. Em uma rede social local, ela compartilhou que estava localizada bem acima da balança e conseguiu enxergar o peso de alguns carros, sem os pilotos em seu interior.

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O destaque ficou por conta da Red Bull, que apresentou um carro cerca de 20 quilos mais pesado que os da Ferrari, Alpine e McLaren. Estas foram as quatro equipes "flagradas". Veja a lista abaixo:

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EquipePeso do carro (sem o piloto)

Red Bull

716,5 kg

Ferrari

698,5 kg

McLaren

697,5 kg

Alpine

696,5 kg

Ferrari terá atualizações no GP de Miami da F1

Com os cancelamentos das etapas de Bahrein e da Arábia Saudita, que aconteceriam em abril, os pilotos terão cerca de um mês de descanso até a etapa de retorno, em Miami - 1º de maio. A Ferrari aproveitará este período para fazer atualizações em seu monoposto, a fim de deixá-lo mais leve, utilizando peças mais finas.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China de Fórmula 1 no GP da China, em 15 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/AFP)
Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai, em 15 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/ AFP)

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