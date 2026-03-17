O novo regulamento da Fórmula 1 segue dando o que falar no mundo da elite do automobilismo mundial. Para se adequar a ele, as equipes tiveram que montar carros menores e mais leves. No entanto, há uma dificuldade entre as escuderias em adaptar os monopostos ao peso mínimo estabelecido pela FIA, correspondente a 768 kg.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Isso foi concretizado por uma fã da Fórmula 1 que acompanhou o Grande Prêmio da China, realizado no último final de semana. Em uma rede social local, ela compartilhou que estava localizada bem acima da balança e conseguiu enxergar o peso de alguns carros, sem os pilotos em seu interior.

➡️ Equipe de Bortoleto projeta título na Fórmula 1: 'Progressos foram vistos'

O destaque ficou por conta da Red Bull, que apresentou um carro cerca de 20 quilos mais pesado que os da Ferrari, Alpine e McLaren. Estas foram as quatro equipes "flagradas". Veja a lista abaixo:

continua após a publicidade

Equipe Peso do carro (sem o piloto) Red Bull 716,5 kg Ferrari 698,5 kg McLaren 697,5 kg Alpine 696,5 kg

Ferrari terá atualizações no GP de Miami da F1

Com os cancelamentos das etapas de Bahrein e da Arábia Saudita, que aconteceriam em abril, os pilotos terão cerca de um mês de descanso até a etapa de retorno, em Miami - 1º de maio. A Ferrari aproveitará este período para fazer atualizações em seu monoposto, a fim de deixá-lo mais leve, utilizando peças mais finas.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai, em 15 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/ AFP)

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.