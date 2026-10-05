Após GP do Bahrein, Max Verstappen se afasta de Ayrton Senna em recorde da F1
Piloto holandês venceu o GP do Bahrein, disputado na Malásia, neste sábado (4)
Max Verstappen enfim conquistou seu primeiro triunfo em 2026, no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia. Neste domingo (5), o piloto da Red Bull superou uma série de empecilhos, como uma chuva torrencial e dois safety cars, para encerrar sua maior seca de vitórias da carreira. Com o resultado, o holandês chegou à 11ª temporada consecutiva com pelo menos uma vitória na Fórmula 1 e ampliou a distância para Ayrton Senna nesse ranking.
A sequência de Verstappen começou em 2016, quando foi promovido da Toro Rosso, atual Racing Bulls, para a Red Bull. E a primeira vitória veio justamente em sua estreia pela equipe principal, no GP da Espanha. Desde então, o tetracampeão mundial conseguiu vencer ao menos uma corrida em todas as temporadas, incluindo a atual.
Ao todo, Verstappen soma 72 vitórias na Fórmula 1. Mais importante para o recorde, porém, é a sequência construída ao longo dos anos: são 11 temporadas consecutivas em que o holandês subiu ao lugar mais alto do pódio pelo menos uma vez.
Com a vitória no GP do Bahrein, Verstappen também ultrapassou Alain Prost e Ayrton Senna nesse ranking específico. O francês teve uma sequência de 10 temporadas consecutivas com pelo menos um triunfo na F1, enquanto Senna conseguiu vencer em nove temporadas seguidas.
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Verstappen ainda busca os recordistas
Apesar de já ter superado Senna e Prost, Verstappen ainda está distante dos dois pilotos que dividem o recorde. Lewis Hamilton e Michael Schumacher conseguiram vencer em pelo menos uma corrida por 15 temporadas consecutivas na Fórmula 1.
A diferença para os recordistas, portanto, é de quatro temporadas. Caso Verstappen consiga manter a sequência até 2030, poderá igualar a marca de Hamilton e Schumacher. Para isso, precisará continuar vencendo pelo menos uma corrida por temporada.
Veja o ranking
- Michael Schumacher (Benetton e Ferrari) - 15 temporadas
- Lewis Hamilton (McLaren e Mercedes) - 15 temporadas
- Max Verstappen (Red Bull) - 11 temporadas.
- Alain Prost (Renault, McLaren e Ferrari) - 10 temporadas
- Ayrton Senna (Lotus e McLaren) - 9 temporadas.
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Vale destacar que a comparação considera apenas a quantidade de temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória, e não o número total de triunfos, títulos mundiais ou temporadas disputadas na Fórmula 1.
Max Verstappen ainda tem outro fator a seu favor: começou a construir essa sequência relativamente cedo na carreira. Aos 28 anos, o holandês já acumula 11 temporadas seguidas vencendo pelo menos uma corrida. Se conseguir manter a mesma regularidade nos próximos anos, poderá alcançar e até superar o recorde de Schumacher e Hamilton.
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