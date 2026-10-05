Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após GP do Bahrein, Max Verstappen se afasta de Ayrton Senna em recorde da F1

Piloto holandês venceu o GP do Bahrein, disputado na Malásia, neste sábado (4)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 08:53
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

Max Verstappen enfim conquistou seu primeiro triunfo em 2026, no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia. Neste domingo (5), o piloto da Red Bull superou uma série de empecilhos, como uma chuva torrencial e dois safety cars, para encerrar sua maior seca de vitórias da carreira. Com o resultado, o holandês chegou à 11ª temporada consecutiva com pelo menos uma vitória na Fórmula 1 e ampliou a distância para Ayrton Senna nesse ranking.

A sequência de Verstappen começou em 2016, quando foi promovido da Toro Rosso, atual Racing Bulls, para a Red Bull. E a primeira vitória veio justamente em sua estreia pela equipe principal, no GP da Espanha. Desde então, o tetracampeão mundial conseguiu vencer ao menos uma corrida em todas as temporadas, incluindo a atual.

continua após a publicidade

Ao todo, Verstappen soma 72 vitórias na Fórmula 1. Mais importante para o recorde, porém, é a sequência construída ao longo dos anos: são 11 temporadas consecutivas em que o holandês subiu ao lugar mais alto do pódio pelo menos uma vez.

Com a vitória no GP do Bahrein, Verstappen também ultrapassou Alain Prost e Ayrton Senna nesse ranking específico. O francês teve uma sequência de 10 temporadas consecutivas com pelo menos um triunfo na F1, enquanto Senna conseguiu vencer em nove temporadas seguidas.

continua após a publicidade

➡️ Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull

Verstappen ainda busca os recordistas

Apesar de já ter superado Senna e Prost, Verstappen ainda está distante dos dois pilotos que dividem o recorde. Lewis Hamilton e Michael Schumacher conseguiram vencer em pelo menos uma corrida por 15 temporadas consecutivas na Fórmula 1.

A diferença para os recordistas, portanto, é de quatro temporadas. Caso Verstappen consiga manter a sequência até 2030, poderá igualar a marca de Hamilton e Schumacher. Para isso, precisará continuar vencendo pelo menos uma corrida por temporada.

continua após a publicidade

Veja o ranking

  • Michael Schumacher (Benetton e Ferrari) - 15 temporadas
  • Lewis Hamilton (McLaren e Mercedes) - 15 temporadas
  • Max Verstappen (Red Bull) - 11 temporadas.
  • Alain Prost (Renault, McLaren e Ferrari) - 10 temporadas
  • Ayrton Senna (Lotus e McLaren) - 9 temporadas.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Vale destacar que a comparação considera apenas a quantidade de temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória, e não o número total de triunfos, títulos mundiais ou temporadas disputadas na Fórmula 1.

Max Verstappen ainda tem outro fator a seu favor: começou a construir essa sequência relativamente cedo na carreira. Aos 28 anos, o holandês já acumula 11 temporadas seguidas vencendo pelo menos uma corrida. Se conseguir manter a mesma regularidade nos próximos anos, poderá alcançar e até superar o recorde de Schumacher e Hamilton.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Fórmula 1

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP de Singapura da Fórmula 1

Há 2 horas
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Fórmula 1

VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

Há 20 horas
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Há 22 horas
Max Verstappen (Red Bull) - GP da Malásia

Fórmula 1

Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull

Há 23 horas
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein

Há 23 horas
Max Verstappen vence o GP do Bahrein

Fórmula 1

Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Gabriel Bortoleto brilha na F1 e volta a alcançar o Top 10 no GP do Bahrein

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Volta a volta da pole de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1

Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein

Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com Bortoleto

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncio