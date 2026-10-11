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Após GP de Singapura, Hulkenberg ultrapassa Bortoleto no Mundial da F1

Piloto alemão somou mais quatro pontos e superou o brasileiro na classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 14:01
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Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Os abandonos duplos, na sprint e corrida principal, não foram as únicas notícias ruins para Gabriel Bortoleto ao fim do Grande Prêmio de Singapura. Neste domingo (11), o brasileiro viu seu companheiro Nico Hulkenberg somar novos pontos e superá-lo na classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com os resultados, o veterano chegou a 13 pontos, contra 10 do companheiro de equipe.

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A disputa interna da Audi vinha sendo favorável ao brasileiro ao longo da temporada, mas o cenário mudou em Marina Bay. Bortoleto não conseguiu completar a prova e terminou o fim de semana sem pontuar, enquanto Hulkenberg aproveitou a oportunidade para voltar à zona de pontuação e assumir a 14ª colocação do campeonato.

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Hulkenberg aproveita abandono de Bortoleto

Hulkenberg largou duas posições à frente no grid e conseguiu completar uma corrida consistente em Singapura – diferente do companheiro. O alemão avançou durante a prova e recebeu a bandeirada em oitavo, garantindo quatro pontos para a Audi.

Bortoleto, por outro lado, teve um domingo completamente diferente. O brasileiro largou em 14º, perdeu posições nas primeiras voltas e chegou a disputar posições no pelotão intermediário. Na sétima volta, porém, relatou um problema na caixa de câmbio e precisou parar o carro na saída dos boxes. Pouco depois, o monoposto ainda pegou fogo, encerrando definitivamente sua participação.

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Fumaça na garagem da Audi após carro de Gabriel Bortoleto pegar fogo durante GP de Singapura na F1
Fumaça na garagem da Audi após carro de Gabriel Bortoleto pegar fogo durante GP de Singapura na F1 (Foto: Reprodução)

O resultado fez a diferença entre os companheiros passar a ser de três pontos a favor de Nico. Até então, Gabriel tinha 10 pontos e aparecia à frente do alemão na classificação. Agora, o veterano assumiu a posição de privilégio na Audi.

Como está a classificação da F1 após Singapura?

A liderança continua com Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chegou aos 340 pontos depois de terminar a corrida em terceiro e abriu 102 pontos para George Russell, que foi nono e chegou a 238. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 229, enquanto Max Verstappen subiu para quarto após vencer em Marina Bay, com 221.

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Na parte de baixo da tabela, Hulkenberg aparece agora em 14º, com 13 pontos, enquanto Bortoleto caiu para 15º, com 10. O brasileiro ainda está à frente de Esteban Ocon, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Alexander Albon.

A próxima etapa será o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, entre os dias 23 e 25 de outubro. O brasileiro, então, terá a oportunidade de recuperar a posição dentro da própria equipe e voltar a pontuar na temporada, enquanto o companheiro tentará ampliar a vantagem construída em Singapura.

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Classificação completa da F1 2026

Pos.PilotoEquipePontos

1

Kimi Antonelli

Mercedes

340

2

George Russell

Mercedes

238

3

Lewis Hamilton

Ferrari

229

4

Max Verstappen

Red Bull Racing

221

5

Charles Leclerc

Ferrari

215

6

Lando Norris

McLaren

201

7

Oscar Piastri

McLaren

138

8

Isack Hadjar

Red Bull Racing

97

9

Liam Lawson

Racing Bulls

75

10

Pierre Gasly

Alpine

41

11

Arvid Lindblad

Racing Bulls

38

12

Franco Colapinto

Alpine

27

13

Oliver Bearman

Haas

23

14

Nico Hulkenberg

Audi

13

15

Gabriel Bortoleto

Audi

10

16

Esteban Ocon

Haas

7

17

Fernando Alonso

Aston Martin

7

18

Carlos Sainz

Williams

7

19

Alexander Albon

Williams

5

20

Lance Stroll

Aston Martin

0

21

Valtteri Bottas

Cadillac

0

22

Sergio Pérez

Cadillac

0

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