Após GP de Singapura, Hulkenberg ultrapassa Bortoleto no Mundial da F1
Piloto alemão somou mais quatro pontos e superou o brasileiro na classificação
Os abandonos duplos, na sprint e corrida principal, não foram as únicas notícias ruins para Gabriel Bortoleto ao fim do Grande Prêmio de Singapura. Neste domingo (11), o brasileiro viu seu companheiro Nico Hulkenberg somar novos pontos e superá-lo na classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com os resultados, o veterano chegou a 13 pontos, contra 10 do companheiro de equipe.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A disputa interna da Audi vinha sendo favorável ao brasileiro ao longo da temporada, mas o cenário mudou em Marina Bay. Bortoleto não conseguiu completar a prova e terminou o fim de semana sem pontuar, enquanto Hulkenberg aproveitou a oportunidade para voltar à zona de pontuação e assumir a 14ª colocação do campeonato.
Hulkenberg aproveita abandono de Bortoleto
Hulkenberg largou duas posições à frente no grid e conseguiu completar uma corrida consistente em Singapura – diferente do companheiro. O alemão avançou durante a prova e recebeu a bandeirada em oitavo, garantindo quatro pontos para a Audi.
Bortoleto, por outro lado, teve um domingo completamente diferente. O brasileiro largou em 14º, perdeu posições nas primeiras voltas e chegou a disputar posições no pelotão intermediário. Na sétima volta, porém, relatou um problema na caixa de câmbio e precisou parar o carro na saída dos boxes. Pouco depois, o monoposto ainda pegou fogo, encerrando definitivamente sua participação.
O resultado fez a diferença entre os companheiros passar a ser de três pontos a favor de Nico. Até então, Gabriel tinha 10 pontos e aparecia à frente do alemão na classificação. Agora, o veterano assumiu a posição de privilégio na Audi.
Como está a classificação da F1 após Singapura?
A liderança continua com Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chegou aos 340 pontos depois de terminar a corrida em terceiro e abriu 102 pontos para George Russell, que foi nono e chegou a 238. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 229, enquanto Max Verstappen subiu para quarto após vencer em Marina Bay, com 221.
Na parte de baixo da tabela, Hulkenberg aparece agora em 14º, com 13 pontos, enquanto Bortoleto caiu para 15º, com 10. O brasileiro ainda está à frente de Esteban Ocon, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Alexander Albon.
A próxima etapa será o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, entre os dias 23 e 25 de outubro. O brasileiro, então, terá a oportunidade de recuperar a posição dentro da própria equipe e voltar a pontuar na temporada, enquanto o companheiro tentará ampliar a vantagem construída em Singapura.
Classificação completa da F1 2026
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
340
2
George Russell
Mercedes
238
3
Lewis Hamilton
Ferrari
229
4
Max Verstappen
Red Bull Racing
221
5
Charles Leclerc
Ferrari
215
6
Lando Norris
McLaren
201
7
Oscar Piastri
McLaren
138
8
Isack Hadjar
Red Bull Racing
97
9
Liam Lawson
Racing Bulls
75
10
Pierre Gasly
Alpine
41
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12
Franco Colapinto
Alpine
27
13
Oliver Bearman
Haas
23
14
Nico Hulkenberg
Audi
13
15
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16
Esteban Ocon
Haas
7
17
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18
Carlos Sainz
Williams
7
19
Alexander Albon
Williams
5
20
Lance Stroll
Aston Martin
0
21
Valtteri Bottas
Cadillac
0
22
Sergio Pérez
Cadillac
0
Fórmula 1
VÍDEO: 'Café com F1' debate vitória de Verstappen no GP de SingapuraHá 1 minuto
Fórmula 1
Guerra no Oriente Médio pode antecipar título de Antonelli na F1 para os EUAHá 31 minutos
Fórmula 1
Verstappen quebra tabu e vence GP de Singapura pela primeira vez na F1Há 4 horas
Fórmula 1
Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1Há 6 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026Há 7 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Singapura neste domingo (11)Há 9 horas
Mais LANCE!