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Verstappen quebra tabu e vence GP de Singapura pela primeira vez na F1

Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam pódio, enquanto Gabriel Bortoleto abandonou

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 11:14
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Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Max Verstappen finalmente conquistou o Grande Prêmio de Singapura. Depois de nove tentativas sem vencer em Marina Bay, o holandês largou da pole position e controlou as 62 voltas da corrida deste domingo (11), transformando o domínio apresentado durante o fim de semana em sua primeira vitória no circuito. Charles Leclerc e Kimi Antonelli completaram o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto abandonou após um problema na caixa de câmbio da Audi.

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A vitória encerrou um dos poucos tabus que ainda restavam na carreira de Verstappen. O piloto da Red Bull já havia vencido a Sprint e conquistado a pole para a corrida principal, mas precisava confirmar o resultado no domingo para finalmente colocar Singapura na lista de circuitos conquistados. A missão, desta vez, foi cumprida sem grandes sustos.

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Verstappen mantém liderança e Leclerc pressiona

Verstappen conseguiu defender a pole na largada e manteve Charles Leclerc atrás. O monegasco tentou acompanhar o ritmo do piloto da Red Bull nas primeiras voltas, mas não encontrou espaço para uma ultrapassagem. A Ferrari, porém, mostrou ritmo suficiente para manter a disputa aberta no início.

Leclerc permaneceu próximo de Verstappen, seguidos por Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, que completavam as primeiras posições. Com a dificuldade natural para ultrapassar em Marina Bay, a posição na pista passou a ter ainda mais importância. Enquanto a briga pela vitória se desenhava na frente, o pelotão intermediário tinha disputas mais intensas. Gabriel Bortoleto largou em 14º, perdeu três posições na primeira volta e caiu para 17º.

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Problema encerra corrida de Bortoleto

A tentativa de recuperação do brasileiro, no entanto, durou pouco. Bortoleto começou a se aproximar de Alex Albon na disputa pelo 16º lugar, mas, no fim da sétima volta, comunicou pelo rádio que estava enfrentando um problema na caixa de câmbio. Pouco depois, o piloto da Audi parou o carro na saída dos boxes. O monoposto chegou a pegar fogo enquanto era retirado pelos comissários, provocando a entrada do Virtual Safety Car e a fechada da pit lane.

Assim, Bortoleto encerrou mais uma corrida complicada em Singapura. O brasileiro já havia abandonado a Sprint no sábado (10) depois de ser atingido por Alex Albon durante a relargada. Na corrida principal, o problema mecânico impediu qualquer tentativa de recuperação após a largada ruim.

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➡️ Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1

Verstappen controla a corrida, e Antonelli sobe ao pódio

Na frente, Verstappen seguia confortável na liderança. O holandês conseguiu administrar a vantagem sobre Leclerc e não precisou assumir grandes riscos para manter a Ferrari sob controle. A Red Bull também conseguiu executar a estratégia sem colocar a vitória em perigo. Com o circuito de Marina Bay oferecendo poucas oportunidades de ultrapassagem, ele passou a concentrar seus esforços em manter os pneus em boas condições e evitar qualquer erro.

Leclerc, por sua vez, continuou próximo durante parte da corrida, mas a Ferrari não encontrou a oportunidade necessária para atacar a liderança. Aos poucos, a diferença aumentou, e o piloto da Red Bull passou a controlar a prova com tranquilidade.

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Kimi Antonelli largou em quarto e conseguiu permanecer entre os primeiros durante boa parte da prova, mesmo enfrentando a pressão dos adversários. Aproveitando as oportunidades ao longo da corrida, o italiano garantiu a terceira colocação. O resultado é importante para a disputa do Mundial, já que George Russell largou do fundo do grid após a punição relacionada às mudanças na unidade de potência.

Com o pódio, Antonelli voltou a somar pontos importantes na liderança do campeonato e manteve a Mercedes entre as principais equipes da etapa. Após largar em 19º, porém, a corrida de recuperação de Russell chegou a gerar frutos. O britânico terminou em nono e somou 2 pontos, o que não impediu que a desvantagem aumentasse consideravalmente na F1 2026.

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Vitória inédita na F1

Depois de nove tentativas, Verstappen finalmente cruzou a linha de chegada em primeiro no GP de Singapura. A vitória fecha um fim de semana praticamente perfeito para o holandês, que também havia conquistado a pole da Sprint, vencido a corrida curta e garantido a pole do GP principal.

O resultado também confirma a evolução da Red Bull em um circuito que, até então, não havia sido favorável ao piloto. Depois de terminar em segundo nas duas últimas edições, o tetracampeão mundial finalmente transformou o bom desempenho em vitória.

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Charles Leclerc terminou em segundo, enquanto Kimi Antonelli completou o pódio. Para Max Verstappen, o domingo representou mais do que uma vitória: foi o fim de um tabu que resistia desde sua primeira participação no circuito de Marina Bay, em 2015.

Resultado final do GP de Singapura

Pos.PilotoEquipeDiferença

1

Max Verstappen

Red Bull

Líder

2

Charles Leclerc

Ferrari

+7.498

3

Kimi Antonelli

Mercedes

+24.612

4

Lando Norris

McLaren

+36.316

5

Oscar Piastri

McLaren

+49.394

6

Lewis Hamilton

Ferrari

+49.636

7

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:21.002

8

Nico Hulkenberg

Audi

+1:23.974

9

George Russell

Mercedes

+1:24.919

10

Isack Hadjar

Red Bull

+1:29.631

11

Pierre Gasly

Alpine

+1 volta

12

Oliver Bearman

Haas

+1 volta

13

Esteban Ocon

Haas

+1 volta

14

Carlos Sainz

Williams

+1 volta

15

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1 volta

16

Fernando Alonso

Aston Martin

+1 volta

17

Alexander Albon

Williams

+1 volta

18

Sergio Pérez

Cadillac

+2 voltas

19

Valtteri Bottas

Cadillac

+3 voltas

20

Lance Stroll

Aston Martin

Abandonou

21

Franco Colapinto

Alpine

Abandonou

22

Gabriel Bortoleto

Audi

Abandonou

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