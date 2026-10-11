Verstappen quebra tabu e vence GP de Singapura pela primeira vez na F1
Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam pódio, enquanto Gabriel Bortoleto abandonou
Max Verstappen finalmente conquistou o Grande Prêmio de Singapura. Depois de nove tentativas sem vencer em Marina Bay, o holandês largou da pole position e controlou as 62 voltas da corrida deste domingo (11), transformando o domínio apresentado durante o fim de semana em sua primeira vitória no circuito. Charles Leclerc e Kimi Antonelli completaram o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto abandonou após um problema na caixa de câmbio da Audi.
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A vitória encerrou um dos poucos tabus que ainda restavam na carreira de Verstappen. O piloto da Red Bull já havia vencido a Sprint e conquistado a pole para a corrida principal, mas precisava confirmar o resultado no domingo para finalmente colocar Singapura na lista de circuitos conquistados. A missão, desta vez, foi cumprida sem grandes sustos.
Verstappen mantém liderança e Leclerc pressiona
Verstappen conseguiu defender a pole na largada e manteve Charles Leclerc atrás. O monegasco tentou acompanhar o ritmo do piloto da Red Bull nas primeiras voltas, mas não encontrou espaço para uma ultrapassagem. A Ferrari, porém, mostrou ritmo suficiente para manter a disputa aberta no início.
Leclerc permaneceu próximo de Verstappen, seguidos por Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, que completavam as primeiras posições. Com a dificuldade natural para ultrapassar em Marina Bay, a posição na pista passou a ter ainda mais importância. Enquanto a briga pela vitória se desenhava na frente, o pelotão intermediário tinha disputas mais intensas. Gabriel Bortoleto largou em 14º, perdeu três posições na primeira volta e caiu para 17º.
Problema encerra corrida de Bortoleto
A tentativa de recuperação do brasileiro, no entanto, durou pouco. Bortoleto começou a se aproximar de Alex Albon na disputa pelo 16º lugar, mas, no fim da sétima volta, comunicou pelo rádio que estava enfrentando um problema na caixa de câmbio. Pouco depois, o piloto da Audi parou o carro na saída dos boxes. O monoposto chegou a pegar fogo enquanto era retirado pelos comissários, provocando a entrada do Virtual Safety Car e a fechada da pit lane.
Assim, Bortoleto encerrou mais uma corrida complicada em Singapura. O brasileiro já havia abandonado a Sprint no sábado (10) depois de ser atingido por Alex Albon durante a relargada. Na corrida principal, o problema mecânico impediu qualquer tentativa de recuperação após a largada ruim.
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Verstappen controla a corrida, e Antonelli sobe ao pódio
Na frente, Verstappen seguia confortável na liderança. O holandês conseguiu administrar a vantagem sobre Leclerc e não precisou assumir grandes riscos para manter a Ferrari sob controle. A Red Bull também conseguiu executar a estratégia sem colocar a vitória em perigo. Com o circuito de Marina Bay oferecendo poucas oportunidades de ultrapassagem, ele passou a concentrar seus esforços em manter os pneus em boas condições e evitar qualquer erro.
Leclerc, por sua vez, continuou próximo durante parte da corrida, mas a Ferrari não encontrou a oportunidade necessária para atacar a liderança. Aos poucos, a diferença aumentou, e o piloto da Red Bull passou a controlar a prova com tranquilidade.
Kimi Antonelli largou em quarto e conseguiu permanecer entre os primeiros durante boa parte da prova, mesmo enfrentando a pressão dos adversários. Aproveitando as oportunidades ao longo da corrida, o italiano garantiu a terceira colocação. O resultado é importante para a disputa do Mundial, já que George Russell largou do fundo do grid após a punição relacionada às mudanças na unidade de potência.
Com o pódio, Antonelli voltou a somar pontos importantes na liderança do campeonato e manteve a Mercedes entre as principais equipes da etapa. Após largar em 19º, porém, a corrida de recuperação de Russell chegou a gerar frutos. O britânico terminou em nono e somou 2 pontos, o que não impediu que a desvantagem aumentasse consideravalmente na F1 2026.
Vitória inédita na F1
Depois de nove tentativas, Verstappen finalmente cruzou a linha de chegada em primeiro no GP de Singapura. A vitória fecha um fim de semana praticamente perfeito para o holandês, que também havia conquistado a pole da Sprint, vencido a corrida curta e garantido a pole do GP principal.
O resultado também confirma a evolução da Red Bull em um circuito que, até então, não havia sido favorável ao piloto. Depois de terminar em segundo nas duas últimas edições, o tetracampeão mundial finalmente transformou o bom desempenho em vitória.
Charles Leclerc terminou em segundo, enquanto Kimi Antonelli completou o pódio. Para Max Verstappen, o domingo representou mais do que uma vitória: foi o fim de um tabu que resistia desde sua primeira participação no circuito de Marina Bay, em 2015.
Resultado final do GP de Singapura
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Diferença
1
Max Verstappen
Red Bull
Líder
2
Charles Leclerc
Ferrari
+7.498
3
Kimi Antonelli
Mercedes
+24.612
4
Lando Norris
McLaren
+36.316
5
Oscar Piastri
McLaren
+49.394
6
Lewis Hamilton
Ferrari
+49.636
7
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:21.002
8
Nico Hulkenberg
Audi
+1:23.974
9
George Russell
Mercedes
+1:24.919
10
Isack Hadjar
Red Bull
+1:29.631
11
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
12
Oliver Bearman
Haas
+1 volta
13
Esteban Ocon
Haas
+1 volta
14
Carlos Sainz
Williams
+1 volta
15
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
16
Fernando Alonso
Aston Martin
+1 volta
17
Alexander Albon
Williams
+1 volta
18
Sergio Pérez
Cadillac
+2 voltas
19
Valtteri Bottas
Cadillac
+3 voltas
20
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
21
Franco Colapinto
Alpine
Abandonou
22
Gabriel Bortoleto
Audi
Abandonou
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