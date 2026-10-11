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Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1

Brasileiro também não completou a corrida sprint em Marina Bay, neste sábado (10)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 09:19
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto no paddock do GP de Singapura pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no paddock do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Gabriel Bortoleto abandonou o Grande Prêmio de Singapura deste domingo (11). O brasileiro relatou um problema na caixa de câmbio da Audi e precisou parar o carro na saída dos boxes, ainda nas primeiras voltas da corrida. O monoposto foi retirado pelos comissários e chegou a pegar fogo, encerrando a participação do piloto na 17ª etapa da Fórmula 1.

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Bortoleto largou da 14ª posição, mas perdeu três lugares logo na primeira volta e caiu para 17º. Embora tenha ainda conseguido recuperar uma posição ao superar George Russell, que havia largado em 19º, o brasileiro foi rapidamente ultrapassado pelo britânico. Assim, passou a disputar o 16º lugar com Alex Albon, que também perdeu espaço para o piloto da Mercedes.

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A tentativa de recuperação, porém, durou pouco. Na abertura da oitava volta, Bortoleto comunicou pelo rádio que estava enfrentando um problema na caixa de câmbio. Na sequência, o jovem piloto parou o carro na saída dos boxes, o que significou o fim de sua participação na prova.

O abandono também provocou a entrada do Safety Car Virtual. O carro de Bortoleto permaneceu na área de escape enquanto os comissários trabalhavam para retirá-lo do local. Por alguns minutos, a entrada do pit lane chegou a ser fechada durante a operação, que ficou ainda mais complicada após o carro pegar fogo.

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Fumaça na garagem da Audi após carro de Gabriel Bortoleto pegar fogo durante GP de Singapura na F1
Fumaça na garagem da Audi após carro de Gabriel Bortoleto pegar fogo durante GP de Singapura na F1 (Foto: Reprodução)

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Com o abandono, Bortoleto encerra de forma frustrante um fim de semana que já havia começado com dificuldades. No sábado (10), o brasileiro também não conseguiu completar a Sprint após ser atingido por Alex Albon durante a relargada. Assim como na corrida principal, ele largou em 14º, mas acabou envolvido na batida na sétima volta. O incidente tirou o brasileiro da prova e, posteriormente, também deixou o tailandês fora da corrida.

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