Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1
Brasileiro também não completou a corrida sprint em Marina Bay, neste sábado (10)
Gabriel Bortoleto abandonou o Grande Prêmio de Singapura deste domingo (11). O brasileiro relatou um problema na caixa de câmbio da Audi e precisou parar o carro na saída dos boxes, ainda nas primeiras voltas da corrida. O monoposto foi retirado pelos comissários e chegou a pegar fogo, encerrando a participação do piloto na 17ª etapa da Fórmula 1.
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Bortoleto largou da 14ª posição, mas perdeu três lugares logo na primeira volta e caiu para 17º. Embora tenha ainda conseguido recuperar uma posição ao superar George Russell, que havia largado em 19º, o brasileiro foi rapidamente ultrapassado pelo britânico. Assim, passou a disputar o 16º lugar com Alex Albon, que também perdeu espaço para o piloto da Mercedes.
A tentativa de recuperação, porém, durou pouco. Na abertura da oitava volta, Bortoleto comunicou pelo rádio que estava enfrentando um problema na caixa de câmbio. Na sequência, o jovem piloto parou o carro na saída dos boxes, o que significou o fim de sua participação na prova.
O abandono também provocou a entrada do Safety Car Virtual. O carro de Bortoleto permaneceu na área de escape enquanto os comissários trabalhavam para retirá-lo do local. Por alguns minutos, a entrada do pit lane chegou a ser fechada durante a operação, que ficou ainda mais complicada após o carro pegar fogo.
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Com o abandono, Bortoleto encerra de forma frustrante um fim de semana que já havia começado com dificuldades. No sábado (10), o brasileiro também não conseguiu completar a Sprint após ser atingido por Alex Albon durante a relargada. Assim como na corrida principal, ele largou em 14º, mas acabou envolvido na batida na sétima volta. O incidente tirou o brasileiro da prova e, posteriormente, também deixou o tailandês fora da corrida.
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