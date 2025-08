Apesar dos títulos consecutivos da F3 e F2, Gabriel Bortoleto chegou à elite do automobilismo sem muitas expectativas dos fãs da Fórmula 1. O desempenho do brasileiro, no entanto, surpreendeu com o carro subestimado da Sauber na temporada. Como a melhor marca da carreira, o novato terminou o GP da Hungria entre os melhores do grid, o que virou assunto entre os europeus.

Bortoleto terminou a corrida na sexta colocação e conquistou sua melhor marca na carreira na Fórmula 1. O brasileiro conseguiu somar mais oito pontos, além de superar seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

O número do alemão no GP da Hungria não reflete o seu sucesso na F1 2025. Após uma última temporada decepcionante, a Sauber se mantém no meio da tabela no Mundial de Construtores, com 51 pontos e uma dupla potente, que promete muito sucesso no futuro (como Audi).

Veja as reações dos europeus com a atuação de Gabriel Bortoleto

Tradução: "Um ranking sério e objetivo, que analisa o meio, a evolução ao longo da temporada e a adaptabilidade: Bortoleto, Hadjar, Lawson, Bearman e Antonelli"

Tradução: "Sempre tive um grande interesse em Gabriel Bortoleto (apesar de duas temporadas, na minha opinião, abaixo da média, em 2020 e 2021), mas ele me surpreendeu particularmente este ano na #F1. Eu temia que ele não conseguisse se expressar da melhor forma possível com a #Sauber, mas, em vez disso, ele está constantemente melhorando."

Tradução: "Bortoleto o melhor do dia sem dúvidas"

Tradução: "Apoiamos Bortoleto como novato do ano"

Jornais europeus também exaltam brasileiro

A repercussão da temporada do brasileiro não apareceu apenas entre os torcedores, mas também entre os jornais europeus, que exaltaram o talento de Bortoleto.

O jornal espanhol "Marca" destaca a disputa entre o piloto da Sauber e seu empresário Fernando Alonso durante o GP da Hungria. Atrás do veterano da Aston Martin por muitas voltas, Gabriel não deu sossego para o adversário, que contou de toda sua experiência para vencer. A publicação ainda exaltou a "aula" dada pelo novato para se manter firme entre o bicampeão mundial e Max Verstappen.

— Gabriel é esse piloto que o Helmut Marko classificou na pré-temporada como “de nível B”, talvez porque tenha ganho com clareza de Hadjar, o novato da Red Bull, para conquistar o título da F2 de 2024. Coisas da F1, mas ele era melhor que o francês no ano passado e segue sendo neste — concluiu o "Marca".

Já na Inglaterra, o "The Guardian" foi o responsável por exaltar o trabalho de Bortoleto na Fórmula 1. O jornal inglês não deixou de analisar a melhor significativa do brasileiro durante a temporada, desde a melhora da Sauber em Barcelona. Segundo o portal, o novato "deu a impressão de que ainda tem muito mais pela frente" e pode se tornar um "trunfo" para a equipe no futuro.

Eleito o melhor piloto do dia, em Hungaroring, Gabriel Bortoleto recebeu nota 10 do portal alemão "Auto Motor und Sport", que deu a pontuação máxima apenas para o brasileiro, Alonso e George Russell. Sem muito mistério, eles afirmou que o piloto da Sauber está "cada vez melhor", além de destacar sua habilidade de aprendizagem constante.

— Sétimo lugar na largada, sexto na chegada. Bortoleto está se tornando um rival de Hülkenberg. E a sensação é de que ele está aprendendo constantemente e aplicando imediatamente o que aprendeu. Já se pode dizer: 2025 é um bom ano para estreantes — escreveu.

Quem não acompanhou a corrida no último domingo (3) pode achar estranho a eleição de Bortoleto como o piloto de destaque do dia. Apesar de conquistar apenas uma posição, em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes verdes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e foi o suficiente para manter a boa posição, assim como os oito pontos a mais no Mundial de Pilotos.

Com a nova pontuação, o piloto da Sauber vai para os 14 pontos no campeonato, o que o tira da "vice-lanterna" do grid. Bortoleto ultrapassa Yuki Tsunoda e Oliver Bearman que contam com 10 e 8 pontos, respectivamente.