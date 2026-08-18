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Veja os gols da vitória do Boca Juniors sobre o Recoleta na Sul-Americana

Argentinos aguardam o vencedor de São Paulo x Bolívar

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 20:21
Atualizado há 7 minutos
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Jogadores do Boca Juniors comemorando abraçados com a camisa branca
Boca visita o Recoleta na Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Boca Juniors venceu o Recoleta por 4 a 0 na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana, após os argentinos vencerem o jogo de ida por 3 a 1. Com gols de Leonel Flores, Milton Delgado e Santiago Ascacíbar, a equipe capitaneada por Leandro Paredes encaminhou a classificação ainda em seus domínios.

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No jogo disputado no Paraguai, o time comandado por Rodolfo Arruabarrena marcou dois gols no primeiro tempo e praticamente garantiu a classificação para enfrentar o vencedor de São Paulo e Bolívar, que se enfrentam ainda na noite desta terça-feira (18).

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O primeiro gol do jogo foi marcado por Santiago Ascacíbar aos 30 minutos, que, de cabeça, balançou as redes de Nelson Ferreira. Sebastián Villa fez o segundo 13 minutos depois e, no segundo tempo, Merentiel fez o terceiro.

Aos 32 minutos da segunda etapa, Alan Velasco fechou a contagem para os visitantes que aguardam o adversário das quartas de final.

Veja os gols do jogo:

Santiago Ascacibar comemorando de braços abertos o gol do Boca Juniors sobre o Recoleta
Santiago Ascacibar marcou o segundo gol do Boca Juniors sobre o Recoleta na Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Boca Juniors anuncia a contratação de Enner Valencia, ex-Inter

Boca Juniors anunciou no dia 9 de agosto a contratação do atacante Enner Valencia. Aos 36 anos, o equatoriano assinou contrato com o clube argentino até 31 de dezembro de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

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Valencia estava no Pachuca, do México, onde disputou 22 partidas na última temporada e marcou oito gols. O atacante também esteve com a Seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Titular durante a competição, entrou em campo quatro vezes.

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Antes de retornar ao futebol mexicano, Enner Valencia teve uma passagem pelo Internacional, entre 2023 e 2025. Pelo clube gaúcho, o equatoriano disputou 100 partidas, marcou 31 gols e deu seis assistências. Durante o período no Colorado, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025.

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Carreira de Enner Valencia

O novo reforço do Boca Juniors construiu uma carreira internacional com passagens por clubes de diferentes países. O atacante começou no Emelec, do Equador, e posteriormente atuou no futebol inglês por West Ham United e Everton.

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Na sequência, Valencia defendeu Fenerbahçe, da Turquia, além de Tigres e Pachuca, do México. O jogador também passou pelo Internacional antes de retornar ao Pachuca. Segundo o Boca Juniors, Enner Valencia soma mais de 190 gols e 70 assistências ao longo da carreira, além de nove títulos conquistados por clubes.

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