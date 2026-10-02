NBA: ESPN e Disney+ exibem jogos na pré-temporada; confira

A NBA está de volta à programação da ESPN e do plano Premium do Disney+. Ao todo, nove partidas da pré-temporada serão exibidas pelas plataformas, com confrontos que reúnem algumas das principais franquias da liga. A transmissão começa neste sábado (3), com o duelo entre Miami Heat e Toronto Raptors, às 20h.

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A programação também contará com jogos de equipes como Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Houston Rockets, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.

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Entre os destaques estão dois confrontos internacionais disputados no Canadá, além dos encontros entre Houston Rockets e Dallas Mavericks em Macau, na China.

Bam Adebayo, número 13 do Miami Heat, posando durante o Media Day (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Equipe da ESPN

A cobertura da pré-temporada terá a participação de profissionais especializados em basquete. Ari Aguiar e Matheus Suman serão os responsáveis pela narração das partidas.

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O time de comentaristas será formado por Gustavo "Gustavinho", ex-jogador de basquete, Helen Luz, Giovannoni, Zé Boquinha e Leonardo Sasso. Já Conrado Giulietti será o correspondente da ESPN nos Estados Unidos, trazendo informações sobre as equipes diretamente do país.

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Confira a programação da NBA na ESPN e no Disney+