NBA: ESPN e Disney+ exibem jogos na pré-temporada; confira
Programação começa neste sábado (03)
A NBA está de volta à programação da ESPN e do plano Premium do Disney+. Ao todo, nove partidas da pré-temporada serão exibidas pelas plataformas, com confrontos que reúnem algumas das principais franquias da liga. A transmissão começa neste sábado (3), com o duelo entre Miami Heat e Toronto Raptors, às 20h.
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A programação também contará com jogos de equipes como Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Houston Rockets, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.
Entre os destaques estão dois confrontos internacionais disputados no Canadá, além dos encontros entre Houston Rockets e Dallas Mavericks em Macau, na China.
Equipe da ESPN
A cobertura da pré-temporada terá a participação de profissionais especializados em basquete. Ari Aguiar e Matheus Suman serão os responsáveis pela narração das partidas.
O time de comentaristas será formado por Gustavo "Gustavinho", ex-jogador de basquete, Helen Luz, Giovannoni, Zé Boquinha e Leonardo Sasso. Já Conrado Giulietti será o correspondente da ESPN nos Estados Unidos, trazendo informações sobre as equipes diretamente do país.
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Confira a programação da NBA na ESPN e no Disney+
- 3 de outubro, sábado, às 20h — Miami Heat x Toronto Raptors
- 8 de outubro, quinta-feira, às 23h30 — Sacramento Kings x Los Angeles Lakers
- 9 de outubro, sexta-feira, às 9h — Houston Rockets x Dallas Mavericks
- 10 de outubro, sábado, às 19h30 — LA Clippers x Toronto Raptors
- 10 de outubro, sábado, às 23h30 — San Antonio Spurs x Phoenix Suns
- 11 de outubro, domingo, às 7h — Dallas Mavericks x Houston Rockets
- 11 de outubro, domingo, às 19h — Orlando Magic x Cleveland Cavaliers
- 11 de outubro, domingo, às 22h — Chicago Bulls x Denver Nuggets
- Denver Nuggets x Los Angeles Lakers — data e horário a confirmar
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