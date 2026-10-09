A novela envolvendo Vasco e Maracanã teve um final feliz para a torcida cruz-maltina, que aproveitou a oportunidade para expressar a criatividade. As redes sociais foram tomadas por memes e provocações dos vascaínos nesta sexta-feira (9), após a decisão da Justiça do Rio pela realização do jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no estádio.

Na internet, a vitória judicial transformou em piada a disputa recorrente entre Vasco e a gestão da dupla Fla-Flu pelo mando do Maracanã. Exigências de cuidado com o gramado foram feitas pelos mandantes da partida do dia 20 de outubro.

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Uma postagem levanta a possibilidade de uma nova ação nos tribunais caso a qualidade do gramado não esteja do agrado.

Os cruz-maltinos repetiram em diversas publicações a expressão "síndico não é dono", alfinetando os rivais Flamengo e Fluminense pelas tentativas de impedir que a partida fosse transferida para o Maracanã.

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Justiça libera Maracanã para Vasco x Boca

Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o Vasco conseguiu o direito de mandar no Maracanã o confronto contra o Boca Juniors. O desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado, considerou manifestações técnicas de órgãos de segurança e recomendações do Ministério Público para autorizar a utilização do estádio.

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Na determinação, o magistrado ordenou que o Estádio Jornalista Mário Filho seja disponibilizado ao Vasco da Gama SAF, considerando o posicionamento da Polícia Militar sobre a realização do evento. A decisão também levou em conta a necessidade de comunicar formalmente a liberação ao clube para que o estádio fosse indicado à Conmebol dentro do prazo estabelecido, em 5 de outubro.

Ainda nesta sexta-feira (9), a Conmebol confirmou o Maracanã como local da partida através das redes sociais. Vasco e Boca Juniors se enfrentam pelo jogo de volta da Sul-Americana no dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília).

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