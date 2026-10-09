Boca x Vasco: ingressos esgotam em 15 minutos na Bombonera

A torcida do Vasco comprou todos os ingressos disponíveis para o jogo contra o Boca Juniors, na Bombonera, em cerca de 15 minutos. A partida será na próxima terça-feira, 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa Sul-Americana.

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O Vasco adquiriu pouco mais de 4 mil ingressos disponibilizados pelo Boca para ter controle total das vendas. As compras foram abertas às 10h (de Brasília) para os sócios-torcedores. Os bilhetes para venda geral abririam às 12h, mas tudo foi comprado.

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As semifinais começam a ser decididas na Argentina. Para a volta, ainda não há definição sobre o local do jogo. O Vasco tem ações na Justiça para mandar o duelo no Maracanã, mas já recebeu duas negativas. Enquanto isso, tenta aprovações com órgãos cariocas para usar São Januário, o que é considerado difícil.

O Estádio Nilton Santos aparece como plano C pela questão do gramado sintético, algo criticado por jogadores e pelo treinador Pedro Emanuel após a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.