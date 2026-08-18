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Vampeta é sincero sobre renovação de Memphis no Corinthians: 'Impossível'

Comentarista fala sobre como a negociação em termos salariais foram ruins para o clube

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 14:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vampeta em programa ao vivo
Vampeta comenta sobre negociação de Memphis Depay (Foto: Reprodução)

Após a confirmação do presidente Osmar Stábille nesta segunda-feira (17) a renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians por mais duas temporadas, o Vampeta foi sincero ao comentar sobre a negociação.

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— Esse contrato é impossível para as condições do Corinthians, o que o Corinthians vem atravessando. E eu conheço bem o Corinthians, viu? Se não jogar bem quatro, cinco jogos, essa mesma turma aí de torcedores que querem, se o Corinthians não apresentar resultados, ele vai ser o primeiro a cobrar, torcida invadindo. A gente já viu isso em outros carnavais, com os caras que jogam no Mundial, com o Guerreiro, com até eu quando jogava mesmo lá, e outros, e outros, e outros — afirmou.

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A negociação se estendeu por semanas principalmente por causa dos valores envolvidos. Segundo Stabile, o acordo foi ajustado para se adequar à realidade financeira do Corinthians, com redução significativa dos valores inicialmente discutidos entre as partes.

No entanto, para Vampeta, a forma como foi conduzida a renovação, e principalmente pensando pelo lado do clube Alvinegro, foi mal pensado.

— Ele, o staff, quem sabe fazer esse contrato, está de parabéns. Eu acho que quem não está de parabéns é que aceita do outro lado, sabendo o que o clube está passando, a dificuldade que tem. Aonde o próprio presidente falou ontem, falou ontem, que ele não está presidente, não sabe se fica, se sai até novembro, dezembro da eleição, que ele não queria entrar para deixar um rombo maior nas contas do Corinthians — completou.

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Memphis Depay deve renovar com o Corinthians
Memphis Depay deve renovar com o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Stabile revela redução dos valores para renovação de Memphis

Um dos principais pontos da negociação foi a redução dos valores do contrato. De acordo com StabileMemphis participou diretamente das tratativas e aceitou diminuir números que não haviam sido alcançados nas conversas conduzidas por sua equipe.

O presidente afirmou que a preocupação da diretoria foi estabelecer um compromisso que pudesse ser cumprido pelo Corinthians durante todo o período do vínculo, independentemente de quem esteja à frente do clube nos próximos anos.

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- Também quero agradecer à equipe do Memphis Depay e a ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians em todos os aspectos, principalmente na questão financeira, disse.

Stabile ressaltou que não pretendia assumir compromisso na renovação de Memphis que pudesse comprometer administrações futuras.

- Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois. Nós estamos fazendo um contrato de dois anos, não sei se eu estarei aqui nesses dois anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians, afirmou.

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