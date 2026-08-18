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Gian Oddi critica renovação de Memphis no Corinthians: 'Perdido'

Presidente do Alvinegro confirmou novo contrato do atacante até 2028

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 12:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jornalista Gian Oddi durante transmissão do Linha de Passe, da ESPN
Jornalista Gian Oddi durante transmissão do Linha de Passe, da ESPN (Foto: Reprodução/ESPN)

Após a confirmação do presidente Osmar Stábille nesta segunda-feira (17) a renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians por mais duas temporadas, o jornalista Gian Oddi criticou a atitude do dirigente ao conduzir toda a negociação.

—  Primeiro que, sim, renovando ou não renovando, ele deveria deixar o Corinthians depois de todo esse embrolho, de todo esse episódio no qual ele se meteu pela maneira como se comportou, pelas notas que soltou — afirmou.

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A negociação se estendeu por semanas principalmente por causa dos valores envolvidos. Segundo Stabile, o acordo foi ajustado para se adequar à realidade financeira do Corinthians, com redução significativa dos valores inicialmente discutidos entre as partes.

No entanto, para Gian, a forma como foi conduzida a renovação, e a falta de transparência foram de forma amadora, refletindo o que a política do Corinthians é há algum tempo.

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➡️ Stabile anuncia renovação de Memphis e desabafa sobre vazamento de dados da família

— O Corinthians precisa ser mais transparente com o que ele está fazendo e porque ele toma as decisões, se é baseado em aspectos financeiros, se é baseado em aspectos políticos ou se é agora baseado na pressão enorme que ele sofreu depois da repercussão, da nota que o Corinthians solta e que o Memphis também solta, então é impressionante, o Corinthians realmente está perdido e o Corinthians acho que leva o seu torcedor à loucura, leva o seu torcedor à loucura, porque é gestão após gestão, é uma pior que a outra, quando parece que não dá  para piorar, vem alguém e faz uma nova bobagem — concluiu durante o Linha de Passe.

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Stabile revela redução dos valores para renovação de Memphis

Um dos principais pontos da negociação foi a redução dos valores do contrato. De acordo com StabileMemphis participou diretamente das tratativas e aceitou diminuir números que não haviam sido alcançados nas conversas conduzidas por sua equipe.

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O presidente afirmou que a preocupação da diretoria foi estabelecer um compromisso que pudesse ser cumprido pelo Corinthians durante todo o período do vínculo, independentemente de quem esteja à frente do clube nos próximos anos.

➡️Neto dispara sobre renovação de Memphis com Corinthians

Presidente Osmar Stabile anunciou a permanência de Memphis Depay no Corinthians.
Presidente Osmar Stabile anunciou a permanência de Memphis Depay no Corinthians. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

- Também quero agradecer à equipe do Memphis Depay e a ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians em todos os aspectos, principalmente na questão financeira, disse.

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Stabile ressaltou que não pretendia assumir compromisso na renovação de Memphis que pudesse comprometer administrações futuras.

- Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois. Nós estamos fazendo um contrato de dois anos, não sei se eu estarei aqui nesses dois anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians, afirmou.

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