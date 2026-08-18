Neto dispara sobre renovação de Memphis com Corinthians Clube paulista volta ao campo nesta quinta-feira (20) contra o Rosario Central

Na noite desta segunda-feira (17), a novela da renovação de Memphis Depay com o Corinthians teve um capítulo final. O holandês renovou o vínculo com o clube paulista por mais dois anos. Com a divulgação do presidente Osmar Stabile, o ídolo do Timão, Craque Neto, opinou sobre a permanência do atual camisa 10.

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Novo acerto de Memphis com Corinthians será positivo?

Durante o programa Apito Final, da Band, o comentarista destacou a importância da permanência do atacante holandês no Corinthians, ressaltando o esforço de Memphis:

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- Particularmente, eu gostei da renovação de contrato dele, do que fez. Muitos podem pensar diferente, mas, para o Corinthians, será importante o Memphis treinar amanhã (18) cedo. (...) Ele fez um esforço enorme para renovar, quis renovar. A partir de agora, o mundo fala disso. Ele tem dois anos garantidos e fez uma força que ninguém pode reclamar - destacou o ex-jogador.

➡️Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis

Concluindo sua fala, Neto sugeriu que poderia ter sido uma jogada política do atual presidente do clube, Osmar Stabile:

- A verdade é que isso foi uma jogada importante, politicamente falando. Aconteceu por pressão da torcida, e, mesmo que o CORI (Conselho de Orientação) não aceitasse, ele iria canetar e o Memphis assinaria com o Corinthians, além de jogar quinta-feira contra o Rosario Central - concluiu o ídolo do Timão.

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Memphis comemorando gol com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/SCCP)

Reunião do CORI e renovação do camisa 10

A reunião do CORI sobre a renovação de Memphis com o Corinthians teve a presença de Osmar Stabile e durou mais de três horas. A votação terminou empatada em 6 a 6, mas o presidente do órgão, Dr. Miguel Marques e Silva deu o voto de desempate favorável à permanência.

Memphis aceitou reduzir seu salário de cerca de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão e transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado no novo vínculo. O jogador havia retornado ao Brasil e realizado exames médicos, mas Stabile recuou nas tratativas. A renovação também permitirá ao Corinthians diluir a dívida, que pode chegar a R$ 77 milhões com juros e encargos.

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