Stabile anuncia renovação de Memphis e desabafa sobre vazamento de dados da família Presidente do Corinthians confirmou novo contrato do atacante até 2028 e revelou que familiares tiveram telefones e contas bancárias expostos durante a negociação

O acordo foi aprovado pelo Cori, com redução dos valores inicialmente discutidos.

O presidente Osmar Stabile anunciou a renovação do contrato de Memphis Depay por mais duas temporadas.

O presidente Osmar Stabile confirmou nesta segunda-feira (17) a renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians por mais duas temporadas. O vínculo foi aprovado pelo Cori (Conselho de Orientação) e prevê a permanência do atacante holandês no clube por mais esse período.

A negociação se estendeu por semanas principalmente por causa dos valores envolvidos. Segundo Stabile, o acordo foi ajustado para se adequar à realidade financeira do Corinthians, com redução significativa dos valores inicialmente discutidos entre as partes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Tudo certo, deu trabalho. Evidentemente que é um astro internacional, não é assim que a gente consegue fazer muito rápido. Foi um processo demorado, como todos já sabem, mas, graças a Deus, levamos lá para o Cori. Precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo Cori, afirmou o presidente.

O mandatário também agradeceu aos integrantes do conselho pela aprovação do acordo de renovação de Memphis e destacou que a votação era etapa obrigatória para a conclusão da renovação.

continua após a publicidade

- Conseguimos a votação necessária para a aprovação e estamos aí tranquilos. Conseguimos realizar. Quero fazer um agradecimento especial às pessoas do Cori que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números, completou.

Stabile revela redução dos valores para renovação de Memphis

Um dos principais pontos da negociação foi a redução dos valores do contrato. De acordo com Stabile, Memphis participou diretamente das tratativas e aceitou diminuir números que não haviam sido alcançados nas conversas conduzidas por sua equipe.

continua após a publicidade

O presidente afirmou que a preocupação da diretoria foi estabelecer um compromisso que pudesse ser cumprido pelo Corinthians durante todo o período do vínculo, independentemente de quem esteja à frente do clube nos próximos anos.

- Também quero agradecer à equipe do Memphis Depay e a ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians em todos os aspectos, principalmente na questão financeira, disse.

continua após a publicidade

Renovação de Memphis Depay com o Corinthians estendeu o contrato até 2028. (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Stabile ressaltou que não pretendia assumir compromisso na renovação de Memphis que pudesse comprometer administrações futuras.

- Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois. Nós estamos fazendo um contrato de dois anos, não sei se eu estarei aqui nesses dois anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians, afirmou.

Presidente do Corinthians desabafa sobre vazamento de dados

Durante a entrevista, Stabile também revelou que sofreu pressão e problemas pessoais durante a negociação. Segundo o presidente, informações e dados de integrantes de sua família foram expostos, além de invasões de contas bancárias.

continua após a publicidade

O dirigente afirmou que a situação afetou seus telefones, os das filhas e da esposa, além de contas bancárias da família.

- Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento, mas eu quis pensar na instituição, declarou.

- Vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, foi uma situação difícil. Acho que ninguém merece, acrescentou Stabile.

continua após a publicidade

Memphis aceitou reduzir valores para permanecer no Corinthians

Apesar dos obstáculos enfrentados durante a negociação, Stabile afirmou que a vontade de Memphis de continuar no Corinthians foi determinante para que as partes chegassem a um acordo.

Segundo o presidente, o atacante compreendeu a situação financeira do clube e aceitou reduzir consideravelmente os valores para viabilizar a renovação.

continua após a publicidade

- Ele (Depay) baixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians em arrumar uma forma da gente pagar, explicou.

Antes de encaminhar o acordo ao Cori, a diretoria realizou análises nas áreas jurídica, administrativa e financeira. Stabile afirmou que os estudos indicaram que o Corinthians terá condições de honrar os compromissos assumidos no novo vínculo.

continua após a publicidade

- Pelo trabalho que nós fizemos, tanto no jurídico como no administrativo, e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato, assegurou.

Com a aprovação do Cori e o entendimento entre Memphis e Corinthians, o atacante deve permanecer no Parque São Jorge até meados de 2028. O novo acordo encerra uma negociação marcada pela busca da diretoria por redução dos custos e pela vontade do jogador de continuar no clube.

continua após a publicidade

➡️Parte física não preocupa e Diniz vê Corinthians 'inteiro' para duelo na Libertadores

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.