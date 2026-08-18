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Patrocinador oferece R$ 10 milhões para ajudar Corinthians a renovar com Memphis

Fatal Fans amplia o aporte e desafia outros parceiros do clube a contribuírem para a permanência do atacante no elenco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/08/2026 10:56
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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians
Memphis Depay deve renovar com o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, anunciou publicamente que está disposta a colocar mais R$ 5 milhões à disposição do clube para contribuir com a permanência do meia-atacante Memphis Depay no elenco alvinegro.

O movimento se soma aos R$ 5 milhões já disponibilizados pela empresa para a renovação do jogador, totalizando uma disposição de aporte de até R$ 10 milhões. Segundo a Fatal Fans, a nova proposta não prevê qualquer contrapartida ao patrocinador.

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Além disso, a empresa lançou um desafio aos demais parceiros comerciais do Corinthians: para cada R$ 1 investido por outro patrocinador na negociação pela permanência de Memphis, a Fatal Fans colocará mais R$ 2, até o limite dos R$ 5 milhões adicionais anunciados.

A iniciativa foi apresentada por Samuel Ongaratto, diretor da empresa, em seu perfil pessoal no Instagram. Na gravação, o executivo afirma que decidiu vir a público diante da mobilização da torcida em torno da renovação do atacante.

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Segundo Ongaratto, a empresa também conversou com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, sobre a possibilidade de contribuir para a retomada das negociações envolvendo Memphis.

— Não é sobre aparecer. Não é sobre marketing. Não é sobre mídia. Nós já estamos dentro do clube e poderíamos simplesmente ficar quietos e esperar. Mas o nosso pensamento é sobre honrar a parceria que prometemos construir. É sobre demonstrar o nosso respeito pela Fiel Torcida. É sobre acreditar no Campeão dos Campeões — disse Ongaratto.

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Shorts do Corinthians com patrocinador
Patrocinador oferece R$ 10 milhões ao Corinthians por renovação de Memphis (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Renovação encaminhada

O meia-atacante Memphis Depay chegou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira (18) para assinar o novo contrato com o Corinthians. O clube recebeu o aval do Conselho de Orientação (Cori) nesta segunda-feira (17), em reunião realizada no Parque São Jorge.

Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis já no confronto contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para isso, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID).

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O visto de trabalho do holandês é válido até 22 de agosto, portanto, ainda permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, porém, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência de Memphis no Brasil durante o período do novo vínculo.

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