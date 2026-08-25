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Botafogo oficializa renovação com Álvaro Montoro

Jovem de 19 anos assinará extensão até o fim de 2030

PorBernardo PinhoLeonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 18:10
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Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro
Montoro é um dos destaques do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo acertou renovação de contrato com o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, um dos destaques da equipe e que desperta interesse de clubes do futebol europeu. O argentino, com vínculo atual até o fim de 2029, assinará a extensão por mais mais um ano.

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A negociação teve aval de Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, futura investidora do Botafogo, que já opera nos bastidores do clube extraoficialmente. O jogador receberá boa valorização salarial.

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Álvaro Montoro é visto pelos novos controladores da SAF como peça-chave do projeto. Contratado no meio de 2025 junto ao Vélez, da Argentina, pelo valor de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época), o jovem despontou e caiu nas graças do torcedor.

No primeiro semestre, havia a expectativa pela venda de Montoro por mais de 20 milhões de euros, mas sondagens e contatos de clubes do exterior não agradaram. O jogador está feliz no Rio de Janeiro, entende que ainda pode amadurecer mais no Glorioso, e mostrou-se disposto a renovar o vínculo logo nos primeiros movimentos da diretoria.

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Até então, Montoro disputou 59 jogos com a camisa do Botafogo, marcou seis gols e deu sete assistências em cerca de um ano de passagem.

A valorização de destaques do elenco foi ponto levantado por Gabriel de Alba em sua visita ao Rio de Janeiro, na última semana. O Botafogo, que já havia renovado com o capitão e ídolo Alex Telles, pretende avançar por mais contratos com pilares do projeto.

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