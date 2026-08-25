Botafogo oficializa renovação com Álvaro Montoro
Jovem de 19 anos assinará extensão até o fim de 2030
O Botafogo acertou renovação de contrato com o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, um dos destaques da equipe e que desperta interesse de clubes do futebol europeu. O argentino, com vínculo atual até o fim de 2029, assinará a extensão por mais mais um ano.
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MONTORO ⚽️👉🏾 2030— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 25, 2026
Camisa 🔟 do Fogão tem contrato renovado! ☑️ #VamosBOTAFOGO
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A negociação teve aval de Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, futura investidora do Botafogo, que já opera nos bastidores do clube extraoficialmente. O jogador receberá boa valorização salarial.
Álvaro Montoro é visto pelos novos controladores da SAF como peça-chave do projeto. Contratado no meio de 2025 junto ao Vélez, da Argentina, pelo valor de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época), o jovem despontou e caiu nas graças do torcedor.
No primeiro semestre, havia a expectativa pela venda de Montoro por mais de 20 milhões de euros, mas sondagens e contatos de clubes do exterior não agradaram. O jogador está feliz no Rio de Janeiro, entende que ainda pode amadurecer mais no Glorioso, e mostrou-se disposto a renovar o vínculo logo nos primeiros movimentos da diretoria.
Até então, Montoro disputou 59 jogos com a camisa do Botafogo, marcou seis gols e deu sete assistências em cerca de um ano de passagem.
A valorização de destaques do elenco foi ponto levantado por Gabriel de Alba em sua visita ao Rio de Janeiro, na última semana. O Botafogo, que já havia renovado com o capitão e ídolo Alex Telles, pretende avançar por mais contratos com pilares do projeto.
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