Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação
Boca Juniors venceu por 3 a 1 o Vasco, no Maracanã
Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 nesta terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Com a eliminação da competição, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recado ao treinador Pedro Emanuel.
➡️ Veja gols em Vasco x Boca Juniors
Após o término da partida, torcedores do Vasco apontaram Pedro Emanuel como um dos culpados da eliminação, principalmente pela escalação de David e Adson no início, além de ter feito a substituição de Lescano, jogador importante no meio-campo.
Veja a repercussão:
Classificação e próximos jogos
Com a eliminação, o Vasco fica fora do que seria sua primeira final de competição internacional desde 2000. A equipe volta à ação às 18h30 (de Brasília) deste sábado (24), contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão. Já o Boca Juniors enfrenta o Independiente às 17h (de Brasília) de domingo (25) pelo Campeonato Argentino. O time aguarda o vencedor entre Atlético-MG e City Torque para conhcer seu adversário na final da Sul-Americana.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
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