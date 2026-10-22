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Torcida do Fluminense manda recado a Hulk após eliminação: 'Pipoqueiro'

O Palmeiras venceu nos pênaltis por 5 a 3 e se classificou à final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 07:40
Atualizado há 0 minutos
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Murilo do Palmeiras disputa bola com Hulk do Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Murilo do Palmeiras disputa bola com Hulk do Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A eliminação do Fluminense na Libertadores provocou provocações nas redes sociais, e Hulk virou alvo dos torcedores tricolores. Após a classificação do Palmeiras para a final da competição, os tricolores ironizaram o atacante do Atlético-MG, que não marcou gol nem cobrou pênalti na decisão.

➡️Palmeiras bate Fluminense nos pênaltis e vai para final da Libertadores

A vaga na final foi definida nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque. Depois de vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Fluminense levou a disputa para os pênaltis, mas o Palmeiras venceu por 5 a 3 e garantiu a classificação.

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➡️ Veja os pênaltis de Palmeiras e Fluminense pela Libertadores

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense aproveitaram o resultado para provocar Hulk, utilizando o termo pipoqueiro nas mensagens direcionadas ao jogador. As manifestações repercutiram após a definição do confronto e aumentaram o tom das provocações entre os torcedores. Veja a repercussão:

Como foi Palmeiras x Fluminense?

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O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.

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