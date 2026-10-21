Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gol em Palmeiras x Fluminense: Hércules abre o placar

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 23:13
Favorite o Lance! no Google
Hércules durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores
Hércules durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. 

➡️AO VIVO: Acompanhe em tempo real Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Aos 36 minutos da segunda etapa, Wesley Natã faz jogada individual e deixa para Hércules, na entrada da área, que chuta colocado no canto esquerdo de Carlos Miguel. O Fluminense deixa tudo igual no agregado.

Veja o gol:

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

continua após a publicidade

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

continua após a publicidade

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque

Fora de Campo

Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'

Há 15 minutos
Millán, zagueiro do Fluminense

Fluminense

Millán se machuca e deixa o gramado chorando em Palmeiras x Fluminense

Há 16 minutos
Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

Há 1 hora
Elenco do Atlético-MG

Atlético Mineiro

Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana

Há 2 horas
Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Sul-Americana

Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

Há 2 horas
Atlético x City Torque (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Sul-Americana

Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana

Há 2 horas
Mais LANCE!
Hulk em ação pelo Fluminense

Sem Martinelli, Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras pela Libertadores

Giay e Canobbio em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pela Libertadores

AO VIVO: Acompanhe em tempo real Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Seedorf durante treino do Corinthians nesta quarta-feira (21)

Corinthians ganha dois desfalques contra o Vasco no Brasileirão

Artur Jorge faz anotação em bloco

Artur Jorge projeta 'DNA' para o Cruzeiro e exalta Abel Ferreira

Jogadores de Flamengo e Vasco

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians paga parte de dívida com a União; veja valores

O goleiro Leo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca

Entre defesas salvadoras e falhas decisivas, Léo Jardim vira centro de debate no Vasco

Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

Estádio Nilton Santos

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana

Marino tem sua melhor atuação pelo Vasco em noite de eliminação

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Estádio Vila Belmiro.

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas

Matheus Pereira disputa bola contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Cruzeiro: Matheus Pereira é o jogador que mais correu nos últimos 5 jogos

Dorival no comando do São Paulo

São Paulo dá sequência aos trabalhos, e Danielzinho treina com o grupo