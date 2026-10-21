Veja gol em Palmeiras x Fluminense: Hércules abre o placar

Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

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Aos 36 minutos da segunda etapa, Wesley Natã faz jogada individual e deixa para Hércules, na entrada da área, que chuta colocado no canto esquerdo de Carlos Miguel. O Fluminense deixa tudo igual no agregado.

Veja o gol:

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

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O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

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