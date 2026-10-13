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Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Volante saiu do Rubro-Negro em 2025

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 19:25
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Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial
Marcão, pai de Gerson (Foto: Reprodução)

Após a derrota do Cruzeiro por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira (12), em Bragança Paulista, Marcão, pai e empresário de Gerson, publicou um vídeo enigmático nas redes sociais e virou assunto entre torcedores do Flamengo. A declaração sobre riqueza financeira e a necessidade de rever a própria maneira de pensar provocou críticas de rubro-negros, que voltaram a responsabilizá-lo pela saída do volante do clube carioca.

➡️Gerson reage à derrota do Cruzeiro para o Bragantino

Vestindo uma camisa do Cruzeiro, Marcão compartilhou uma reflexão sobre a importância de cuidar da mente antes de buscar conquistas financeiras. No vídeo, o empresário admitiu que seu modo de pensar não é bom em vários aspectos e afirmou que está em busca de uma nova perspectiva. Ao final, destacou que recomeçar também exige coragem.

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– Deixar um recado para vocês. Muitos de nós corremos atrás da riqueza financeira. Bom, excelente, mas a melhor riqueza é termos coragem para entender que nós estamos pensando errado. 'Ah, Marcão, como assim?' O que adianta pensarmos na riqueza financeira quando nossa maior riqueza é nosso modo de pensar? Eu tenho coragem para chegar aqui e dizer para vocês que meu modo de pensar não é tão bom em vários aspectos. Eu também, como todos, sempre pensei na riqueza, que a verdadeira riqueza era financeira. Não é, senhores. Antes de querermos ter a parte mais prejudicial na vida do homem, a financeira, temos que cuidar da nossa mente. Temos que ter riqueza de pensamento. E é isso que estou à procura. Recomeçar também é um ato de coragem — disse Marcão.

A publicação, no entanto, não teve a recepção esperada entre parte dos torcedores. Nas redes sociais, flamenguistas associaram a mensagem às decisões tomadas pelo empresário na carreira do filho e ironizaram a reflexão. Entre as críticas, apareceram referências à saída de Gerson do Flamengo e às consequências da transferência para o futebol russo.

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Um dos comentários afirmou que Marcão teria prejudicado a trajetória do volante ao priorizar o dinheiro. Outro torcedor relembrou a condição de Gerson no Flamengo, em que era capitão e tinha forte identificação com a torcida, antes de deixar o clube em 2025.

Veja a repercussão:

Passagem de Gerson pelo Cruzeiro

Gerson deixou o Flamengo em 2025 para defender o Zenit, da Rússia, que pagou a multa rescisória do jogador. A passagem pelo futebol russo, porém, durou apenas 14 partidas, antes de o meio-campista acertar sua transferência para o Cruzeiro.

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Para contratar o volante, o clube mineiro desembolsou cerca de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação da época), em uma negociação que se tornou a mais cara da história da Raposa.

Gerson, jogador do Cruzeiro durante partida contra o Bragantino no estadio Cicero De Souza Marques pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Gerson, jogador do Cruzeiro durante partida contra o Bragantino no estadio Cicero De Souza Marques pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Desde a chegada ao Cruzeiro, Gerson soma 46 partidas e seis assistências, mas ainda busca marcar seu primeiro gol com a camisa celeste. Titular da equipe comandada por Artur Jorge, o meio-campista também tem sido alvo de questionamentos por suas atuações recentes, como na derrota para o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

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