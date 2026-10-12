Em jogo movimentado, Red Bull Bragantino vence o Cruzeiro
As equipes se enfrentaram pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino bateu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G4.
Certeiro, Bragantino abre vantagem contra o Cruzeiro no primeiro tempo
Fora de casa, o Cruzeiro começou o duelo pressionando e teve a primeira oportunidade aos sete minutos, quando Matheus Pereira recebeu dentro da área, mas errou na finalização. Instantes depois, Felipe Morais avançou em velocidade e passou para Arroyo, que finalizou fraco para defesa de Tiago Volpi.
No entanto, quando os paulistas chegaram ao ataque, balançaram as redes. Wallace Yan cobrou escanteio pela esquerda, Lucas Barbosa desviou na primeira trave e abriu o placar para o Bragantino. A Raposa respondeu com chute de fora da área de Kaio Jorge, mas o goleiro do Massa Bruta defendeu. Aos 20 minutos, os paulistas ampliaram em jogada semelhante. Wallace Yan cruzou pela esquerda, William desviou na primeira trave e Kaio Jorge, tentando afastar, colocou a bola no fundo do gol.
A Raposa voltou a responder com chute de Zé Lucas, defendido por Volpi, e Matheus Pereira desperdiçou o rebote. Aos 30 minutos, o Massa Bruta marcou o terceiro. Depois de contra-ataque veloz dos donos da casa e duas defesas consecutivas de Otávio, Eric Ramires finalizou no canto esquerdo e fez 3 a 0. Na reta final, Zé Lucas diminuiu. O jogador roubou a bola, passou para Matheus Pereira, que tocou para Kaio Jorge servir o camisa 8.
Cruzeiro diminui, mas Bragantino garante vitória
Na volta dos vestiários, o Cruzeiro manteve a pressão, mas continuou deixando muitos espaços para o Red Bull Bragantino atacar em velocidade. Aos 15 minutos, Felipe Morais tabelou com Matheus Pereira e finalizou, mas Volpi fez defesa tranquila.
No entanto, diferente do que ocorreu no primeiro tempo, as chances claras apareceram em menor número. Aos 41 minutos, Fernando, que saiu do banco de reservas, marcou o quarto gol, mas o lance foi anulado por impedimento na origem. Instantes depois, aos 43 minutos, Matheus Henrique tabelou com Matheus Pereira e fez o segundo tento celeste. Pouco depois, Herrera marcou o quarto gol do Bragantino.
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O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
Deu aula 🏅
Eric Ramires foi o grande destaque da partida no Cícero de Souza Marques. O meio-campista deu uma assistência para o gol de Lucas Barbosa e marcou o terceiro gol do Massa Bruta.
Ficou abaixo 📉
Titular na lateral-esquerda do Cruzeiro, Gabriel Rojas teve atuação ruim em Bragança Paulista. Ele falhou na marcação no terceiro gol dos paulistas e não apresentou nenhuma contribuição defensiva.
Não vou ver isso sozinho 😱
No fim da primeira etapa, o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, discutiu com torcedores do Massa Bruta que provocavam pelo placar parcial de 3 a 0. Na saída de campo, o português também se envolveu em discussão com membros da comissão técnica adversária.
✅ Ficha técnica
RED BULL BRAGANTINO🆚 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro - 30ª Rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista - SP
🥅 Gols: Lucas Barbosa, 11'/1°T (1-0), Kaio Jorge (GC), 22'/1°T (2-0), Eric Ramires, 30'/1°T (3-0), Zé Lucas, 43'/1°T (3-1), Matheus Henrique, 43'/2°T (3-2), Herrera, 45'/2°T (4-2)
🟨 Cartões amarelos: Guzmán e Ryan (RBB); William e Felipe Morais (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques (Eduardo), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Girotto) e Wallace Yan (Matheus Fernandes), Lucas Barbosa (Herrera), Fernando e Eduardo Sasha (Pitta).
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus, João Marcelo, Rojas (Viña); Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira, Felipe Morais (Bruno Rodrigues); Arroyo e Kaio Jorge
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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