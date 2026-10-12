Gerson reage à derrota do Cruzeiro para o Bragantino
O volante ainda ressaltou uma chance perdida
Fora de casa, o Cruzeiro perdeu para o Bragantino por 4 a 2 e deixou escapar a chance de alcançar o G4 do Brasileirão. Após a partida, o volante Gerson reagiu ao resultado negativo e pediu desculpas ao torcedor celeste.
– Sabíamos que o jogo seria difícil. Começamos bem, com a bola, criamos oportunidades. Em um contra-ataque, pegaram o escanteio e fizeram o gol. Continuamos tentando e tomamos outro gol de escanteio. Fica mais difícil, fora de casa com dois gols de desvantagem – disse o jogador em entrevista ao Premiere.
– Tomamos outro em contra-ataque, complicou tudo. Continuamos tentando, fizemos 3 a 1. Se eu fizesse aquele gol, poderia ser diferente. Hoje não deu, perdemos a chance, pedimos desculpas ao torcedor. É bola para frente, só pedir desculpas, levantar a cabeça e trabalhar. Tentar sair vencedor contra o Grêmio – complementou Gerson após a derrota do Cruzeiro.
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Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino bateu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G4.
O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
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