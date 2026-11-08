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PC Oliveira aponta erro capital em Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Comentarista avaliou que Gabriel Pereira deveria ter sido expulso após pisão em Arias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 17:31
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PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo
PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo (Foto: Divulgação)

Vasco e Palmeiras estão se enfrentando neste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Durante a partida, um lance envolvendo o zagueiro Gabriel Pereira e o atacante Arias chamou a atenção e gerou reclamações dos jogadores alviverdes. Na avaliação de PC Oliveira, comentarista de arbitragem, o defensor vascaíno deveria ter recebido cartão vermelho.

➡️ AO VIVO: Siga Vasco x Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gabriel Pereira atingiu a canela de Arias com um pisão. O árbitro da partida mostrou cartão amarelo ao zagueiro, mas os jogadores do Palmeiras pediram a revisão do lance pelo VAR, na tentativa de mudar a decisão para expulsão.

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Ao analisar o ocorrido, PC Oliveira apontou que a entrada teve excesso de força e caracterizou uma ação para cartão vermelho. Para o consultor, a intensidade do contato justificava a expulsão do defensor do Vasco.

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Como foi o lance entre Gabriel Pereira e Arias?

Aos 19 minutos da primeira etapa, Gabriel Pereira acertou um pisão na canela de Arias, que caiu no gramado com muitas dores. O atacante precisou receber atendimento médico, enquanto os jogadores do Palmeiras cercaram a arbitragem e solicitaram a intervenção do VAR.

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O árbitro, inicialmente, aplicou apenas o cartão amarelo ao zagueiro vascaíno. Arias deixou o campo momentaneamente para continuar o atendimento, e a bola voltou a rolar na sequência.

Vasco sai na frente contra o Palmeiras

Antes da polêmica envolvendo a arbitragem, o Vasco abriu o placar aos 15 minutos. Cuiabano venceu Giay na disputa pela esquerda e cruzou para Colidio, que apareceu bem na área e finalizou de canhota no canto de Carlos Miguel.

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