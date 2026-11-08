Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

A arbitragem de Bráulio da Silva Machado em Vasco e Palmeiras, neste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil, virou alvo de críticas nas redes sociais. Torcedores dos dois clubes demonstraram insatisfação com as decisões do árbitro e apontaram falta de critério na condução da partida, disputada em São Januário.

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Um dos principais lances de reclamação aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Pereira acertou um pisão na canela de Arias. O zagueiro do Vasco recebeu cartão amarelo, mas jogadores do Palmeiras pediram a revisão do VAR para uma possível expulsão.

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Além da jogada, internautas questionaram outras decisões de Bráulio ao longo da partida. Houve reclamações sobre faltas não assinaladas, aplicação de cartões e a condução do confronto, com críticas vindas das duas torcidas. Veja a repercussão:

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O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.

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Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)