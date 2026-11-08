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AO VIVO: Siga Vasco x Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 14:31
Atualizado há 0 minutos
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Estádio São Januário, Vasco da Gama em campo; arquibancadas exibem o letreiro VASCO.
Foto: Pedro Cobalea/Lance!

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. As equipes disputam uma vaga na decisão do torneio, que já tem o Grêmio como finalista após superar o Atlético-MG neste sábado.

Qualquer vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca garante a classificação para a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

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A partida terá arbitragem de Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Leila Moreira da Cruz. O Lance! acompanha todos os lances do pré-jogo e da decisão ao vivo em tempo real.

➡️LEIA NO LANCE: Euller aponta favorito na Copa do Brasil e analisa diferenças de gestão

SIGA AO VIVO O PRÉ-JOGO DE VASCO x PALMEIRAS

Boa tarde, torcedor!

A decisão está chegando! Acompanhe com a gente todos os detalhes do confronto que vai definir o adversário do Grêmio na grande final da Copa do Brasil. É hora de conhecer o segundo finalista!

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Números de Vasco e Palmeiras na Copa do Brasil

Vasco x Palmeiras na Copa do Brasil 2026: finalizações 6,4–10,7; escanteios 3,3–7,6; amarelos 1,9–1,6; expulsões 3–0.
Números de Vasco e Palmeiras na Copa do Brasil 2026 (Foto: Arte/Lance!)
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